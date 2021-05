I fan ci hanno sperato fino all’ultimo, ma ora arriva la conferma: Absentia 4 non ci sarà. È la stessa protagonista e produttrice Stana Katic ad annunciare la cancellazione della serie Prime Video.

Con un post sui social, l’ex attrice di Castle ha spiegato che lo show thriller era stato concepito come un viaggio lungo tre stagioni, anche se “abbiamo gioito all’idea di continuare la storia, Absentia è sempre stata pensata per essere solo tre stagioni. Non potevo pensare a una nota migliore per concludere. Per qualsiasi persona su questo pianeta, ma soprattutto per Emily e i suoi cari.”

In Absentia, Stana Katic veste i panni di Emily Byrne, un’agente dell’FBI che scompare senza lasciare traccia mentre dava la caccia a uno dei serial killer più noti di Boston. Dopo essere stata dichiarata presunta morta, sei anni dopo viene trovata in una baita tra i boschi, viva a malapena, e senza ricordare cos’è successo negli anni in cui è scomparsa. Tornata a casa scopre che suo marito si è risposato, suo figlio non la riconosce, e oltretutto deve darsi alla fuga quando diventa la principale sospettata di una serie di omicidi.

Nella terza stagione – che è terminata il 17 luglio 2020 – Emily e il suo ex marito, l’agente speciale Nick Durand, non hanno avuto altra scelta che intervenire quando un procedimento penale internazionale li ha colpiti troppo da vicino e la vita di Nick è stata messa in pericolo. Mentre scontava gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI, Emily ha iniziato una corsa contro il tempo per salvare l’ex marito, scoprendo l’esistenza di una cospirazione più ampia e complessa.

“Quando nel gennaio 2017 mi hanno chiesto se ero pronta a trascorrere tre anni in Bulgaria per girare una serie tv via cavo, non avevo idea di cosa aspettarmi”, ha scritto Stana Katic sui social, annunciando la cancellazione di Absentia 4. “Non avrei mai potuto immaginare che avrei arricchito la mia vita con amicizie e collaborazioni creative. Tre stagioni erano lo spazio perfetto per un viaggio bello, complicato e meravigliosamente appagante.”

Dopo aver ringraziato il cast, la troupe e i produttori di Absentia, Stana Katic si è rivolta ai fan: “È grazie a VOI che il nostro show è stato un grande successo per le sue emittenti”, ha continuato. “È grazie a VOI che possiamo intrattenervi ed essere narratori. E qualunque sia il progetto a cui questa tribù di narratori ribelli andrà avanti, spero che lo seguirete”.

Absentia ha segnato il ritorno di Stana Katic sul piccolo schermo dopo il suo licenziamento (e la successiva cancellazione) di Castle nel 2016.