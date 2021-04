IMA

Grazia Di Michele da tempo offre opportunità di esibirsi a tante nuove cantautrici nelle manifestazioni che organizza. In due occasioni abbiamo anche trasformato il Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un Barone Rosa, invitando solo cantautrici. Di recente Grazia, unendosi in trio a Rossana Casale e Mariella Nava, ha incrementato questo impegno nei confronti di ragazze che fanno musica. Così mi sono offerto di ospitarne qualcuna in una diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight. Qualcuna?!? Ogni settimana ce ne sono di nuove, e tutte bravissime.

In questi due video, le dirette integrali con Ima e Chiarablue

Ed ecco le loro due bio che mi hanno mandato:

IMA

IMA è una cantautrice torinese di origine sarda.

Abbraccia la musica con vista, udito e cuore sin da bambina durante i corsi di solfeggio e pianoforte, e successivamente con lo studio del canto.

Da giovanissima partecipa ad una masterclass estiva che la porta a New York; ciò le permette di approcciarsi alla musica soul e r’n’b, che nel corso del tempo si mescola con l’amore per il cantautorato italiano. Laureata in Musicologia presso il Dams di Torino, la sua attività di cantautrice non è mai iniziata ed è sempre esistita allo stesso tempo. Prende il nome d’arte IMA, che deriva dalle iniziali dei suoi nomi, e al tempo stesso è un chiaro richiamo alla propria terra.

Nel 2016 pubblica il suo primo singolo, “Il nostro Universo”, scritto da lei e arrangiato e prodotto dal maestro Daniel Bestonzo. Nel 2017 pubblica un secondo singolo, “La mia Aria”, scritto da lei e prodotto da Bodega e Kavah. Nel 2017 è finalista del concorso Nazionale per sole Cantautrici “Bianca d’Aponte”, in cui viene premiata con il riconoscimento “Suoni dall’Italia” da parte di Mariella Nava per il brano “Il Nostro Universo”. Da quel momento in avanti si dedica alla ricerca della propria identità artistica in maniera più approfondita, lavorando alla realizzazione del suo primo disco.

CHIARABLUE

Chiarablue è una cantautrice originaria di Rieti. Affonda le sue radici stilistiche nella profondità emozionale delle sonorità mediterranee e latine e, i suoi viaggi, la portano a stretto contatto con la componente folkloristica della musica, quella che diventa parte integrante della cultura popolare e suo primo mezzo di comunicazione e narrazione. Ne rimane talmente incantata e affascinata da iniziare un percorso di ricerca e contaminazione per le proprie composizioni, che la portano dal bossanova al jazz, dal bolero al tango, dalla musica messicana di Chavela Vargas al fado di Amalia Rodriguez, dalle ballate siciliane di Rosa Balestrieri ai canti della tradizione romana.

Raffinata e passionale scrive canzoni sui tortuosi percorsi dell’animo umano, con la convinzione che l’arte abbia la capacità di trasformare tutte le emozioni, anche quelle negative, in bellezza. Il progetto, apprezzato dalla critica, le permette di aggiudicarsi un posto tra le dieci finaliste del Premio Bianca D’Aponte 2019 e di vincere ben due premi: la produzione artistica di un brano curata da Ferruccio Spinetti (Avion Travel, Musica Nuda) e una collaborazione artistica con Mariella Nava e l’etichetta Suoni dall’Italia.

Nel 2020 è l’artista scelta da Isola Tobia Label per la 5^ edizione dell’Agricooltour. Chiarablue è finalista della 16^ edizione del Premio Bindi. Il suo primo album “Indifesi” uscirà il 21 aprile 2021 su tutte le piattaforme digitali.

