Facciamo adesso la conoscenza di un altro medio-gamma estremamente interessante, identificato con il nome di Motorola Moto G20. Lo smartphone integra un display Max Vision IPS da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, ed una quadrupla fotocamera posteriore (sensore principale Quad Pixel da 48MP, ultra-grandangolare da 8MP, macro e di profondità da 2MP). La fotocamera frontale per gli auto-scatti integra un sensore singolo da 13MP, con apertura f/2.2 e pixel da 1,12 um.

Il dispositivo è spinto dal processore UNISOC T700 octa core (2 Cortex A75 + 6 Cortex A55 da 1,8 GHz e GPU Mali G52 da 850 MHz), con 4GB di RAM e tagli di memoria da 64 e 128GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Tra le connettività supportare il 4G LTE (dualSIM ibrido), il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, il Bluetooth 5.0, il GPS con GLONASS e Galileo e l’NFC per i pagamenti digitali. Presenti il lettore di impronte digitali posteriore, il giroscopio, il sensore di prossimità e di luminosità e l’accelerometro. Il Motorola Moto G20 include anche una porta USB-C 2.0 ed il jack per le cuffie da 3.5mm (un pacchetto completo, cui non sembra mancare nulla di essenziale).

ARTICOLI CORRELATI

A bordo troverete una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 10W. Android 11 gestirà il software, mentre le dimensioni generali ammontano a 165,22 x 75,73 x 9,14 mm, distribuite in peso di 200 gr. Il prezzo del Motorola Moto G20 sarà di 169,90 euro in Italia (disponibilità dalla fine di aprile) nel modello Breeze Blue da 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, che è anche la sola prevista per il nostro mercato (almeno per il momento, non sappiamo poi in futuro l’azienda cosa deciderà di fare). Speriamo di aver esaurito a dovere l’argomento, restando a vostra disposizione nel caso in cui vogliate farci qualche domanda.