RITÙAL

IZA & SARA

GRAZIA DI MICHELE da tempo offre opportunità di esibirsi a tante nuove cantautrici nelle manifestazioni che organizza. In due occasioni abbiamo anche trasformato il Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA, invitando solo cantautrici. Di recente Grazia, unendosi in trio a ROSSANA CASALE e MARIELLA NAVA, ha incrementato questo impegno nei confronti di ragazze che fanno musica. Così mi sono offerto di ospitarne qualcuna in una diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight. Qualcuna?!? Ogni settimana ce ne sono di nuove, e tutte bravissime.

In questi due video, le dirette integrali con RITÙAL e IZA & SARA. Vista la pessima qualità tecnica della musica in diretta sul web, ho chiesto loro di registrare un video dove si sono esibite live che mi hanno mandato prima del collegamento.

Ed ecco le loro due bio:

RITÙAL

Rituàl è il primo progetto musicale in italiano della cantautrice polistrumentista Giada T.

Dopo una parentesi di cinque anni negli Stati Uniti durante la quale si è esibita in locali e festival fra cui Citizen Bank Park, Dewey Beach Pop Fest e Hard Rock Café, Rituàl si trasferisce nuovamente in Europa. Qui, fra Italia e Francia, è attualmente impegnata nella scrittura dei brani che saranno inclusi nel suo primo lavoro.

IZA & SARA

Iza&Sara è un progetto musicale composto da Elisa Babini, contralto, e Sara Valgimigli, soprano, formatosi nel 2012 sotto la guida del Maestro Gabriele Bertozzi. Il duo fornisce una personalissima chiave di lettura ad un genere musicale vasto e ibrido che combina l’indie al pop. Le due cantautrici hanno creato uno stile personale e riconoscibile preservando allo stesso tempo la propria identità artistica, reinventando così il tradizionale duo femminile in chiave moderna. Nel 2016 arriva la svolta: il contratto con l’etichetta discografica indipendente PMS Studio. Ad aprile 2018 esce REBIS: concept album di 8 tracce che ruotano attorno al tema dei nuovi inizi e delle ripartenze con Iza&Sara nelle vesti di autrici e compositrici. (http://www.izaesara.it)

