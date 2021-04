E’ durata meno di 48 ore la secessione della SuperLeague . Le defezioni tra i congiurati della SuperLeague aumentano di ora in ora con abbandoni ufficiali, ripensamenti e tentennamenti. La UEFA ha già aperto le braccia pronta a riaccogliere nel suo seno i figliuoli prodighi della SuperLeague. Per il momento non ci saranno squalifiche e flagellazioni sulla pubblica piazza. Si torna, dopo la bufera SuperLeague, ad una apparente normalità.

Normalità apparente ché, morta la SuperLeague, anche la UEFA ed il Calco stanno malissimo, sono agonizzanti praticamente moribondi come ben evidenzia un’interessante intervista del presidente Andrea Agnelli (leggi di più). Uno degli aspetti più inquietanti è il crollo d’interesse per il calcio tra gli under 25: solo la metà si appassiona al calcio che lascia indifferenti tutti gli altri.

I figli del nuovo millennio amano i grandi eventi e sono sempre più distanti da passioni campanilistiche ed identità territoriali. In questa prospettiva i campionati extra large sono molto più noiosi rispetto a competizioni che si focalizzano in un arco temporale ristretto e con partite tutte decisive.

La sortita SuperLeague è solo il primo capitolo di una guerra lunghissima per la riforma dell’organizzazione calcistica che non può prescindere dalle gravi responsabilità della UEFA che non ha mai realmente applicato le norme sul fair play finanziario contribuendo al tracollo economico del sistema e dei club rivoltosi. In questa incredibile vicenda i buoni ed i cattivi non sono certo da una sola parte.

Il modello delle leghe sportive americane è lontano anni luce dal modello UEFA e dalle stesse intenzioni della SuperLeague. Negli USA NBA ed NFL sono al vertice di una piramide organizzativa che cura ogni dettaglio: individuazione dei talenti, formazione e reclutamento degli atleti tramite college ed università , draft che consente all’ultimo classificato di scegliere l’atleta più promettentem salary cap rispettato rigorosamente, ripartizione delle entrare per mettere tutti i club in condizione di vincere. Nella logica dello sport USA c’è un concetto semplice: è la Lega che deve esser forte non la singola franchigia ( non club). Perchè più forte è la Lega più qualità di gioco, interesse pubblico e ricavi riuscirà a produrre.

Paragonare dunque la NBA o la NFL alla SuperLeague è un errore marchiano. Il progetto è fallito prima di nascere. Ha permesso però qualche speculazione finanziaria che aumenta le perplessità dei tifosi. Adesso che è “scoppiata la pace” con rallegramento unanime dei politici e dei tifosi che avevano bocciato il profetto SuperLeague è tempo di avviare la reale riforma dell’organizzazione calcistica europea. Tanti i dossier aperti: sistema oscuro di reclutamento e formazione dei giovani atleti; campionati nazionali noiosi; sovrapposizione degli impegni club-nazionale per partite di basso interesse; pochi eventi topici proposti durante la stagione; assoluta deregulation economica e finanziaria