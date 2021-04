La regolarità del campionato di Serie A è ad altissimo rischio. Due bombe ad orologeria possono distruggere il finale della Serie A. Ed i timori già serpeggiano tra i tifosi e le squadra impegnate nella lotta per la Champions e per la Salvezza. Sono due traguardi importanti che coinvolgono oltre metà della Serie A lasciando con il fiato sospeso milioni di tifosi.

Le bombe ad orologeria che rischiano di far saltare per aria la Serie A sono: la partita Lazio-Torino non disputata causa Covid-19 ed il calendario delle ultime quattro giornate.

La vicenda Lazio-Torino è l’ennesimo capitolo controverso di protocolli e giustizia sportiva. Le parti si ritroveranno al Collegio di Garanzia il prossimo 13 maggio (leggi di più) . L’eventuale recupero del match si giocherebbe alla vigilia della penultima di torneo con una classifica di Serie A ben diversa da quella attuale. E se un punto a testa potesse consentire alle due formazioni di raggiungere i rispettivi traguardi Champions e Salvezza a discapito delle altre ?

L’altra bomba ad orologeria innescata contro la Serie A è il calendario delle ultime quattro giornate che attualmente è in fase di definizione. Di sicuro c’è poco al momento a parte lo Scudetto dell’Inter e le retrocessioni di Crotone e Parma per le quali manca soltano il sigillo della matematica. Per il resto è ancora tutto in ballo in serie A: tre ambitissimi posti Champions e la scomodissima terza poltrona per la serie B.

Ogni partita può esser quella decisiva ed ovviamente ogni risultato diventa interdipendente rispetto agli altri. Scendere in campo dopo i rivali può fomentare la tentazione di un risultato di comodo o mutare l’atteggiamento agonistico di un club. Per questo sarebbe indispensabile che le partite fossero disputate in contemporanea. Ma da questo punto di vista i network televisivi alzano barricate per garantirsi lo “spezzatino del palinsesto”. Un vero e proprio braccio di ferro tra interessi economici e regolarità della competizione. Chi vincerà alla fine: lo sport o i quattrini ?