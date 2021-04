Cast e personaggi di Buongiorno, mamma! sono pronti a debuttare su Canale5 portando in prima serata un romanzo familiare a tinte drammatiche che regalerà lacrime e sorrisi al pubblico a casa. Dopo una serie di slittamenti, dovuti alle riprese rallentate dalla pandemia, finalmente la nuova fiction Mediaset debutterà oggi, mercoledì 21 aprile, in prima serata dalle 21.45 su Canale 5 con la firma di Giulio Manfredonia e Matteo Mandelli, che ne hanno curato la regia, e di Lux Vide, alla produzione.

Cast e personaggi di Buongiorno, mamma! terranno compagnia al pubblico per un totale di 6 puntate da due ore ciascuna con la storia della famiglia Borghi che si svolge dal 1995 ad oggi con una serie di flashback che racconteranno la loro storia nell’arco di trenta anni, da quando è nata la relazione tra i due protagonisti, Anna e Guido, fino ai giorni nostri. In mezzo un’infinità di ostacoli e difficoltà, le nozze e l’arrivo dei loro quattro figli fino a che nel 2013 un dramma sconvolge la loro vita. Trascorrono sette anni e con l’arrivo della misteriosa infermiera Agata Beatrice Arnera), i membri della famiglia sono costretti a fare i conti con i loro segreti.

A sua volta l’infermiera porterà con sé i segreti di una vita a cominciare dal fatto che proprio Maurizia sarà sua madre, cos’altro farà per Guido e i suoi figli? Quest’ultimo, intanto, professore e preside della sua scuola, fa la conoscenza della bella insegnante di sostegno, Miriam, che avrà il volto di Serena Autieri. A completare cast e personaggi di Buongiorno Mamma! ci saranno Maria Chiara Giannetta (nei panni di Anna), Elena Funari sarà Francesca, prima figlia di Anna e Guido, Matteo Oscar Giuggioli sarà il secondo figlio, Jacopo, Ginevra Francesconi sarà Sole, terzogenita, Marco Valerio Bartocci sarà Michelino, quartogenito. A loro si unirà anche Erasmo Genzini nei panni di Armando.

BUONGIORNO MAMMA!, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 21 APRILE

La trama della prima puntata di Buongiorno Mamma! recita: Nella famiglia Borghi è la madre, Anna, ad essere davvero speciale per i suoi cari. Ma è il padre Guido, preside del locale liceo, a occuparsi dei ragazzi. L’arrivo di Agata, misteriosa infermiera, porterà alla luce segreti tenuti troppo a lungo nascosti. Venuto meno l’aiuto di Lucrezia, la famiglia si trova in serie difficoltà economiche. Guido, a scuola, conosce la nuova insegnante di sostegno Miriam Castellani mentre prova a sbloccare il fondo fiduciario costituito da Anna per i ragazzi, trovandosi di fronte ad un’amara realtà.