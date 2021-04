LOL Chi ride è fuori 2 ci sarà? A quanto pare sì: anche se manca l’ufficialità, pare che Amazon sia al lavoro sulla seconda edizione del fortunato programma comico di Prime Video. Dopo l’incredibile successo nella sola prima settimana di pubblicazione, l’esilarante reality condotto da Fedez e Mara Maionchi ha conquistato il popolo del web a suon di meme e parodie, mettendo d’accordo tutti (o quasi).

L’8 aprile scorso, la prima edizione ha incoronato il suo vincitore, e ora gli utenti Amazon hanno stilato una serie di comici che vorrebbero nel cast della prossima stagione, facendo anche il nome di Paolo Bonolis.

Ora, stando a un’indiscrezione de Il Messaggero, il colosso di streaming avrebbe già contattato i possibili candidati che si sfideranno a suon di battute in LOL Chi ride è fuori 2. Ecco i toto nomi: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Dado, Fabrizio e Claudio de Le Coliche, Debora Villa, Lucia Ocone, Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Ale & Franz, Luciana Littizzetto e Alessandro Bergonzoni.

Saranno anche i nomi definiti? Forse è ancora presto per dirlo e probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane, fatto sta che i nomi dei potenziali concorrenti hanno già infiammato il popolo del web che non vede l’ora di vederli all’opera.

LOL Chi ride è fuori è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, allo stesso tempo, a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno a un ente benefico scelto da chi vincerà.

I comici protagonisti della prima edizione sono stati: Elio di Elio e le Storie Tese, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, The Jackal’s Ciro e Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna . Nei primi quattro episodi, gli utenti di Prime Video li hanno visti sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.