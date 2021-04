Il vincitore di LOL Chi ride è fuori è stato annunciato. Dopo l’ottimo (e forse inaspettato) esordio lo scorso 1° aprile su Prime Video, il nuovo comedy show Amazon Original in sei episodi ha conquistato il popolo dei social.

L’8 aprile, la piattaforma di streaming rilascia gli ultimi due appuntamenti in cui scopriremo il vincitore di LOL Chi ride è fuori, nella speranza di poter assistere a una seconda edizione del programma (qui la nostra recensione).

Originalissimo il format: è una sfida fra dieci comici professionisti che devono restare seri per sei ore consecutive provando, allo stesso tempo, a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che andranno a un ente benefico scelto da chi vincerà.

I comici protagonisti di questo esperimento sono Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, The Jackal’s Ciro e Fru, Michela Giraud e Luca Ravenna . Nei primi quattro episodi, gli utenti di Prime Video li hanno visti sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

A osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dalla co-conduttrice d’eccezione, Mara Maionchi. Alla prima risata di uno dei comici, scatta un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva, dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. Chi per ultimo rimarrà serio sarà il vincitore di LOL Chi ride è fuori e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

Il successo del programma è stato festeggiato dagli utenti social che hanno dedicato meme, parodie e quant’altro al reality comico. LOL è stato anche inondato da diverse critiche sul format da parte del Corriere, a cui hanno puntualmente risposto gli stessi concorrenti, tra cui Frank Matano, che ha lanciato una frecciatina al giornalista diretto interessato:

Cambierei il regolamento della prossima edizione di #LOLitalia. Chi fa ridere Aldo Grasso vince. — Frank Matano (@frankmatano) April 7, 2021

Ma quindi chi è il vincitore di LOL Chi ride è fuori? Dopo una lotta durissima, in cui sono rimasti solo in tre Katia, Ciro e la Guzzanti) allo scadere del tempo. A quel punto, dopo il colpo di scena, Fedez è dovuto intervenire e prendere una decisione. Caterina Guzzanti è stata eliminata perché quella che ha provocato meno risate di tutti; Katia e Ciro si sono dati quindi battaglia in un ultimo esilarante sketch, e alla fine il comico dei The Jackal ha avuto la meglio.