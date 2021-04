Dopo l’arrivo in Europa del TicWatch Pro 3 LTE, approda sul mercato italiano un nuovo smartwatch della serie TicWatch di Mobvoi, che si forgia di interessanti novità. Si tratta del TicWatch GTH, un indossabile che a prima vista somiglia tanto all’Apple Watch, ma che costa molto meno, precisamente 79 euro, e che, grazie ad un sensore integrato, è anche in grado di misurare la temperatura corporea 24 ore su 24. Andiamo a scoprire insieme le principali caratteristiche del nuovo orologio intelligente dell’azienda cinese.

Il nuovo TicWatch GTH, le cui dimensioni sono pari a 43,2 x 35,2 x 10,5mm per 59,4 gr. di peso, è capace di rilevare di continuo la temperatura del corpo (diventando un vero e proprio termometro), i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca e respiratoria, la qualità del sonno. Il dispositivo di Mobvoi presenta un display quadrato touch da 1,55 pollici a colori (360 x 320 pixel a 310ppi) e vetro anti-graffio curvo 2.5D. La scocca in metallo (dotata di ghiera rotante sulla destra) è in grado di resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità. La batteria da 260mAh assicura un’autonomia fino a 10 ore, con tempo di ricarica di circa 2 ore. L’indossabile è dotato di sensori PPG (tra cui SpO2, frequenza cardiaca e polmonare, rilevamento del polso), accelerometro e sensore per il monitoraggio della temperatura corporea.

Il wearable vanta la connettività Bluetooth 5.1 ed è in grado di monitorare 14 attività sportive, tra cui la camminata, la corsa al chiuso e all’aperto, il trekking, il ciclismo, la cyclette, il nuoto, il calcio, il basket, la ginnastica, il vogatore, lo yoga, il salto con la corda e l’allenamento a corpo libero. Il TicWatch GTH presenta un cinturino di 20mm in TPU, intercambiabile. Il sistema operativo su cui si basa non è Wear OS, bensì quello proprietario RTOS, capace di collegare lo smartwatch a telefoni Android oppure iOS. L’interessante wereable è già disponibile in Italia nel colore Raven Black ed è possibile acquistarlo sullo store ufficiale del brand e su Amazon all’imperdibile costo di 79 euro.