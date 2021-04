Grazie a Starman di David Bowie l’essere umano può vantarsi di aver toccato uno dei punti più alti della sua storia evolutiva. Che il cantautore britannico ci sapesse fare in ogni nota che vibrava dalle sue corde vocali è un dato di fatto, ma quando si ascoltano i suoi grandi classici è d’uopo sorprendersi. Canzoni di rara bellezza come le sue ne esistono poche, pochissime.

Starman di David Bowie anticipa il discorso che i Babylon Zoo riprendono nel 1996 con Spaceman, quando un “intergalactic Christ” viene invocato dall’umanità incapace di salvarsi. L’uomo delle stelle di Bowie, in effetti, ha la stessa missione: salvare i terrestri dalla catastrofe.

Peculiare di questo brano, oltre alle liriche epiche e alla soluzione melodica trascinante, è l’intro eseguita con la chitarra acustica che si rifà in un certo senso all’incipit di Space Oddity. Bisogna prestare attenzione perché l’uomo delle stelle, il deus ex machina forgiato dalla mente geniale di David Bowie, non corrisponde a Ziggy Stardust che invece è il messaggero terreno.

Di rara bellezza sono gli archi di Nick Ronson, che contribuiscono alla struttura dell’arrangiamento con i suoni dolci, un decollo di armonie che ancora oggi resta imbattuto. Il testo parte dall’immagine di Ziggy Stardust intento ad ascoltare un po’ di rock’n’roll alla radio. Improvvisamente il segnale si interrompe e una voce dallo spazio chiede un contatto con i terrestri.

Ziggy raccoglie il messaggio dell’uomo delle stelle. Il suo destinatario sono i giovani che in quegli anni, come la storia ci insegna, sognano una rivoluzione. Soltanto i ragazzi possono accogliere questa novità e per questo a loro affida il difficile compito di farsi portatori del suo messaggio.

Starman di David Bowie è ancora oggi una canzone sulla speranza, una spinta motivazionale inoltrata nel tempo e alla quale è necessario ricorrere ancora oggi, specialmente in questo contesto storico.