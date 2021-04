Gentleman Jack su LaF si avvicina al finale di stagione. La serie incentrata su Anne Lister, la prima lesbica dell’era moderna, continua stasera, venerdì 9 aprile, con due nuovi episodi.

Si parte con l’episodio 1×05 dal titolo Uno sguardo al trapassato prossimo, di cui vi riportiamo la sinossi: L’arrivo di una persona sgradevole dal passato crea qualche problema a miss Walker e spinge Anne ad affrontare la questione ‘a modo suo’.

A seguire, l’episodio 1×06 intitolato Le signore fanno questo? Ecco la sinossi: Anne deve decidere cosa fare con l’offerta dei fratelli Rawson. Intanto lo stato mentale di miss Walker subisce un’allarmante ricaduta.

Gli episodi andranno in onda in replica alle 23:25. Venerdì 16 aprile è la volta del finale di stagione di Gentleman Jack su LaF. Nel primo, dal titolo Perché te lo sei portato? Thomas Sowden chiede la mano di Suzannah a suo padre. Anne affronta Christopher Rawson per il suo trattamento irrispettoso di Marian. Offrendo gli atti a Shibden Estate come garanzia, Anne accetta un prestito per finanziare gli scavi in una nuova miniera di carbone. Nel finale di stagione, intitolato Stai ancora parlando?, gli scavi alla miniera di carbone crea inaspettati problemi finanziari, mettendo a rischio la proprietà di Shibden Hall. Mentre si sta divertendo a Copenaghen e socializza con la corte reale, Anne viene convocata a casa dopo aver ricevuto una lettera in cui viene avvertita che sua zia potrebbe morire di cancrena. Nel frattempo, Ann Walker torna dalla Scozia e annuncia a Anne di essere pronta a sposarla.

Nel cast e personaggi di Gentleman Jack troviamo Suranne Jones, vincitrice del BAFTA, nei panni della protagonista Anne Lister, una donna con una grande voglia di vivere e un fiuto per gli affari, sfida apertamente le aspettative della società dell’epoca sulle donne; Sophie Rundle interpreta Ann Walker, affascinante ereditiera, timida e riservata, che cattura l’attenzione di Anne; Gemma Whelan è Marian, la sorella gelosa di Anne; Gemma Jones è Anne, la zia malata della protagonista; Timothy West è Jeremy, il padre poco lucido di Anne.

L’appuntamento con Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no è per stasera alle 21:10, in esclusiva su laF (Sky 135) e disponibile On Demand su Sky, su Sky Go e su Now TV.