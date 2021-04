PAOLO VALLESI è tornato con un brano, “Giovane per sempre”, dove canta in maniera limpida e a tratti dolce un testo profondamente rivoluzionario:

“Siano sempre ambiziosi i tuoi progetti

folli i tuoi desideri.

Sempre pronto ad immaginarti

In chi vuoi trasformarti

Prenditi cura di te

E alza uno sguardo alle stelle

Esprimi un desiderio

Resta giovane per sempre

Resta libero davvero

Non omologare il tuo pensiero

Insegui sempre il vero

La bellezza che hai intorno

Illumini il tuo viso

Sia la luna il tuo sorriso

Quando poi ridi di niente e…

Coi capelli sempre sciolti

Con il cuore sempre svelto

Tieni in alto sempre il mento

Quando soffia forte il vento

Siano sempre gioiose le ore

Sia sempre limpido il tuo sguardo

Resta sempre indipendente

Resta giovane per sempre

Sia tu libero di ribellarti

E i sensi di colpa che ti sono inferti

Vedrai verranno a cercarti

Per tornare a comprarti

Conquista mille cuori

La grazie ti rende potente

Rinasci ogni mattino

E non rimpiangere mai niente

resta sensibile e sincero

Commuoviti davvero

Per la luce del tramonto

Sì sempre coraggioso

Insaziabile e curioso

Resta sempre indipendente

Resta libero davvero…”

Per il video ha coronato un sogno, già avuto in passato grazie alla Nazionale Italiana Cantanti: entrare nel campo di uno stadio importante, quello che per lui rappresentava il più importante da ragazzino, l’Artemio Franchi dove gioca la sua Fiorentina. Ha chiamato un amico, il portiere Stefano Sorrentino, che anche quando giocava in serie A già militava nella Nazionale Italiana Cantanti.

Mi sono collegato lunedì sera nella diretta del mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight con Paolo e, dopo aver visto il video, ho chiamato a sorpresa anche Sorrentino. Allegato a questo articolo c’è l’intervista integrale con Vallesi, mentre si trovava in Veneto in ritiro con la Nazionale Cantanti, e il bellissimo video di “Giovane per sempre”.

Ed ecco il comunicato stampa:

È online il video di “GIOVANE PER SEMPRE”, il brano di PAOLO VALLESI, nata grazie all’intuizione di Enrico Rialti, è uscito in radio e nei digital store, venerdì 5 Marzo per Clodio Music distr. Believe.

“GIOVANE PER SEMPRE” anticipa un grande progetto discografico per festeggiare il trentennale della carriera del cantautore fiorentino, in uscita il prossimo autunno.

‘È il primo video di cui sono sceneggiatore oltre che interprete. L’idea del video nasce una volta terminato il brano. Tirare un rigore in uno stadio come l’Artemio Franchi di Firenze, ad un portiere professionista come Stefano Sorrentino, è un po’ il sogno che quasi tutti hanno. Nel video cerco di mantenere l’equilibrio tra fantasia, realtà, rimanere liberi, sognare : questo è ciò che ci rende sempre indipendenti …tutto quello che ci fa sentire Giovani Per Sempre!

Ringrazio Stefano Sorrentino per essere stato complice in questo video. La nostra amicizia è iniziata da quando Stefano ha deciso con molto coraggio di difendere la porta della N.I.C in occasione delle nostre partite del Cuore ed insieme alla squadra abbiamo condiviso esperienze importanti come la partita che la NIC giocò il 30 ottobre 2019 con una partita allo stadio Al Khader di Betlemme in Palestina.

Un particolare ringraziamento alla Acf Fiorentina per averci messo a disposizione il campo dello Stadio Artemio Franchi e per la disponibilità e la cortesia dimostrataci”.

