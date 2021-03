Slitta al 2022 il concerto dei Pearl Jam ad Imola. Gli eventi inizialmente in programma per il 2021 sono stati posticipati a causa del perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19.

Il tour dei Pearl Jam, così, è costretto a un nuovo posticipo. I concerti in programma in Europa verranno recuperati il prossimo anno secondo il nuovo calendario.

Il tour europeo dei Pearl Jam dell’estate 2021 è ufficialmente stato riprogrammato. I mesi scelti per il recupero sono quelli di giugno e luglio 2022. Ciò porta l’evento italiano a slittare al 25 giugno 2022, questa la data del concerto dei Pearl Jam ad Imola.



I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per tutti gli spettacoli riprogrammati.I possessori dei biglietti acquistati tramite Ten Club, riceveranno una mail con ulteriori informazioni.

Confermata la presenza dei Pixies ad aprire lo show di Imola in programma per il 25 giugno 2022 atteso all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Resta aperta la vendita dei biglietti per le nuove date internazionali attraverso i circuiti tradizionali.

Non è la prima volta che il tour mondiale dei Pearl Jam viene rimandato. Inizialmente in programma per il 2020, la tournée è stata costretta al posticipo al 2021 per poi slittare al 2022.

Incoraggiati dall’arrivo dei vaccini in tutto il mondo, i Pearl Jam attendo il giorno in cui potranno fare di nuovo un tour in totale sicurezza e ringraziano i fan per la lunga attesa. Proprio in segno di riconoscimento, offriranno a tutti i seguaci un video in streaming gratuito del loro set da headliner dell’Hard Rock Calling Festival 2010 all’Hyde Park di Londra.

il video della performance sarà disponibile da venerdì 2 aprile alle 20:00 ET fino a lunedì 5 aprile alle 23:59 ET sulle piattaforme Youtube e Facebook dei Pearl Jam e su nugs.net. Lo show, di 27 canzoni, è stato magistralmente registrato dalla crew di Hard Rock Calling e l’audio è stato remixato dal produttore di Gigaton, Josh Evans.