WILFUL DREAM

CESARE BLANC

ROBERTO DE FRENZA e le MASCHERE

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguirò, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 4 di ASCOLTAMI! Ecco il link diretto per accedervi

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

WILFUL DREAM, due ragazzi di Aversa che hanno fatto un brano corredato da un video spettacolare che sembra un dipinto in movimento

CESARE BLANC, romano, che interpreta una vena cantautoriale che prosegue la musicalità tracciata da Paolo Conte e Vinicio Capossela.

ROBERTO DE FRENZA e le MASCHERE, gruppo publiese che si è già messo in luce vincendo il premio della critica a Sanremo Rock. Alla batteria c’è un attore dei film di Checco Zalone.

Ed ecco brevi schede di questi tre progetti:

WILFUL DREAM

I Wilful Dream sono Davide Capolongo e Giuseppe Scuotri, due polistrumentisti di Aversa, in provincia di Caserta. Dopo un primo disco realizzato con una formazione a quattro elementi, i due portano avanti il progetto plasmando un sound personale e innovativo, che fonde elementi di rock classico con la musica elettronica. Il primo singolo del duo, Wake Me, permette alla band di approdare in Rai, sia in televisione, con un’esibizione a Music & the City, rubrica musicale del TgR Campania, sia su Radio1, con diverse interviste in studio e al telefono nei programmi “Un giorno da gambero” e “Un giorno da renna”.

CESARE BLANC

Cesare Blanc, classe ‘93, sin da piccolo appassionato di musica e parole , dopo la maturità al liceo classico, si trasferisce a Roma per studiare letteratura, musica e spettacolo alla Sapienza ed assecondare l’amore per la musica. Chitarrista e tastierista autodidatta. Figlio della scuola cantautorale italiana più tradizionale, trasmette comunque la sensazione di non aver mai ascoltato nulla di simile. Giovane, forse troppo per quanto espresso nei testi, sembra di ascoltare un uomo già navigato nel mestiere della vita. Alla registrazione dei suoi due EP Collage e Non lo faccio più hanno partecipato musicisti d’eccellenza, quali Ramon Caraballo e Piero Monterisi ,già collaboratori di Daniele Silvestri e molti altri artisti della scena italiana. Il suo ultimo singolo “Maledetta Roma” ,un brano dedicato alla città eterna , è uscito a marzo 2020 prodotto da Maurizio Mariani.

ROBERTO DE FRENZA e le MASCHERE

Il gruppo “Roberto De Frenza e Le Maschere” nasce nel giugno 2017, da un’idea di Roberto De Frenza e del tastierista Gianni Nitti.

Dalla loro prima collaborazione musicale nasce il brano Puglia, col quale partecipano al contest Cellamare Summer Live classificandosi al primo posto. Dopo aver ottenuto ottimi risultati in altrettanti contest locali, nasce l’esigenza di allargare i propri orizzonti musicali ed entrano a far parte del gruppo il bassista Giuseppe D’Abramo, il sassofonista Vincenzo Antonicelli e il batterista Sereno Kanyinda, formando una completa band pop-rock italiana, collaborando occasionalmente con diversi chitarristi dell’area locale. Da poco tempo il gruppo si avvale della collaborazione del chitarrista Michele Malatesta. Partecipano alla 31a edizione di Sanremo Rock, vincendo un premio della giuria e l’inclusione del brano “Come il Diavolo” nella compilation Emersione 2019, distribuita sulle principali piattaforme. È stato realizzato un videoclip del suddetto brano, che ha totalizzato più di 20000 visualizzazioni sui principali social forum ed è stato trasmesso su emittenti radiotelevisive locali, quali Antenna Sud, RadioNorba, ed internazionali, come AVRadio.

Il brano “Orgoglio e Passione” è divenuto la sigla della trasmissione BariMania, realizzata dall’emittente Antenna Sud.

Finalisti in molti contest regionali, fra i quali il premio Mimmo Bucci nel 2019, continuano la loro ricerca e sperimentazione, lavorando per l’uscita del loro primo album di inediti.

