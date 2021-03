Non era per nulla scontato ma è finalmente confermata la diretta conferenza stampa di Draghi in questo venerdì 26 marzo. C’è un orario esatto in cui il presidente del Consiglio prenderà la parola rispondendo anche alle domande di diversi giornalisti per illustrare quale sarà il decreto Covid valido da subito dopo Pasqua, in particolare dal 7 aprile. I dettagli dell’intervento sono stati resi noti solo da poco, meglio tenerne conto per non perdersi l’importante intervento.

A che ora la diretta della conferenza di Draghi?

L’orario esatto della diretta conferenza stampa di Draghi sarà quello delle ore 14. L’incontro con 25 giornalisti accreditati avverrà nella presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle misure anti-Covid e con il dovuto distanziamento tra i presenti.

Come già accennato, durante l’intervento di Mario Draghi sarà illustrato il contenuto decreto Covid in azione dal prossimo 7 aprile subito dopo le vacanze di Pasqua. Dovrebbe essere ancora affrontato il tema della campagna vaccinale in corso, un nuovo sistema di colorazione delle regioni con aperture sempre più graduali ma anche il ritorno in aula per un gran numero di studenti italiani. Visti i corposi argomenti e le successive domande dei giornalisti, con ogni probabilità, l’evento stampa durerà circa un’ora.

Come vedere la diretta conferenza stampa di Draghi?

Lo streaming della diretta della conferenza sarà garantito attraverso il sito del Governo da qualche minuto antecedente le ore 14. Non ci sono dubbi sul fatto che le principali emittenti televisive trasmetteranno l’intervento del premier live per i loro telespettatori. Non mancherà all’appello la rete ammiraglia della Rai ma anche i principali canali all news. Per chi non avrà a disposizione un apparecchio televisivo, perché semmai a lavoro nell’orario pomeridiano, si potrà usufruire sia della diretta di Rai Uno su RaiPlay ma anche di quella di Sky TG 24 sul relativo sito web.