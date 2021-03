I OnePlus 9 e 9 Pro, insieme al OnePlus Watch, sono stati presentati ieri 23 marzo (trovate qui tutti i dettagli, compresi quelli relativi a disponibilità e prezzo di vendita), ma ci sarebbe da prendere in considerazione anche il OnePlus 9R, il medio-gamma acquistabile nel mercato indiano. Il dispositivo, purtroppo, non arriverà in Europa, probabilmente per non intralciare le vendite degli smartphone della serie Nord. In ogni caso, è giusto dargli spazio e conoscerlo meglio.

Il OnePlus 9R monta un Fluid Display da 6.55 pollici FHD+ a 402ppi e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 870 con modem 5G X55, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. Il telefono gode del supporto dualSIM, e delle connettività 5G SA/NSA, WiFi 6 dual-band, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS dual-band, GLONASS, Galileo dual-band e Beidou. A bordo troviamo lo speaker stereo e la tecnologia Dolby Atmos. Il lettore di impronte digitali è integrato nel display. Il OnePlus 9R include quattro fotocamere posteriori, di cui il sensore principale da 48MP (Sony IMX586, pixel da 0,8um – 1,6um a 12MP 4-in-1 -, OIS, EIS, f/1.7), un ultra-grandangolare da 16MP (Sony IMX481, FOV 123°, f/2.2), un sensore macro da 5MP ed uno monocromatico da 2MP (videoregistrazioni fino a 4K a 60fps).

La fotocamera frontale presenta un sensore da 16MP (Sony IMX471, pixel da 1,0um, EIS, FF, f/2.4). La batteria ha una capacità da 4500mAh con supporto alla Warp Charge a 65W. Le dimensioni ammontano a 161 x 74,1 x 8,4mm, in un peso di 189 gr. Il OnePlus 9R è disponibile nelle colorazioni Carbon Black e Lake Blue. Il device può essere acquistato sul mercato indiano al prezzo di circa 464 e 511 euro, rispettivamente nelle versioni 8/128GB e 12/256GB. Se fosse stato previsto per il nostro Paese, lo avreste per caso acquistato?