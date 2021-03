Sarà presentato insieme agli altri due esponenti della prossima line-up il OnePlus 9R, il più economico dei tre dispositivi in lancio il 23 marzo. Come riportato da ‘androidcentral.com‘, è stato proprio il CEO della società a confermarlo nel corso di una recente intervista, riferendo di un telefono capace di offrire l’esperienza di un top di gamma, anche se proposto ad un prezzo più leggero. Pete Lau ha preferito non proferire parola circa le specifiche tecniche del OnePlus 9R, limitandosi a tratteggiarne gli aspetti salienti: fluidità, uno schermo in grado di fare la differenza ed una tenuta perfetta anche rispetto ad intense sessioni di gioco.

Il OnePlus 9R si presenterà come uno smartphone bilanciato, contraddistinto da tecnologie all’avanguardia, da un design accattivante e da un’esperienza utente di un certo livello. Stando alle ultime indiscrezioni, il telefono sarà spinto dal processore Snapdragon 690, con 8GB di RAM LPDDR4x ed un minimo di 128GB di memoria interna. Lo schermo avrà una risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di refresh rate a 90Hz. La fotocamera posteriore dovrebbe disporre di un sensore principale da 64MP (apertura f/1.7) ed un ultra-grandangolare da 8MP. Possibile la presenza di una batteria da 5000mAh, proprio per tenere testa a sessioni di gioco particolarmente intense. Il OnePlus 9R dovrebbe alzare di un po’ l’asticella rispetto alla linea OnePlus Nord, ma comunque proseguendo in quella direzione già tracciata.

Ormai è chiaro che l’intento dell’OEM sia quello di offrire dispositivi per tutte le fasce di mercato. Mancano pochi giorni alla presentazione dei prossimi top di gamma di casa OnePlus, di cui il OnePlus 9R farà sicuramente parte, come confermato dal CEO Pete Lau. Potrebbe essere il dispositivo che fa al vostro caso, specie ad un prezzo davvero competitivo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.