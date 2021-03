Da tanto sostengo che il futuro della musica è rosa. In questi ultimi anni mi sono reso conto che le cantautrici hanno una marcia in più. Non è un caso che le tre edizioni di FIAT Music che ho fatto siano state vinte tutte da ragazze.

Da un anno Grazia di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava si sono unite in un progetto che presto uscirà con un album e un tour. Non solo, Grazia le ha coinvolte in un progetto che da tempo per lei è una priorità: accendere i riflettori su tante cantautrici giovani che da tempo coinvolge in tutte le sue iniziative, concerti, rassegne musicali. Per “colpa”, anzi, per “merito” di Grazia io nel passato ho trasformato in Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA con solo cantautrici ospiti dell’intero programma. Di recente, Grazia mi ha raccontato di aver coinvolto alcune di loro in una iniziativa per l’8 marzo che non ha avuto l’esito sperato. Così mi sono offerto di ospitarne un paio nella mia diretta del Barone Rosso Solo Flight. Un paio?!? Sbucano come funghi dopo un sano temporale. Alcune le conoscevo, si erano già esibite nei miei programmi.

Ecco quindi Grazia che ne presenta altre quattro. A tutte loro ho chiesto di registrare prima il live dei loro brani, perché non amo la musica fatta dal vivo sul web per la scarsa qualità del risultato finale. Guarda in questo video i racconti e le canzoni di:

CHIARA MINALDI, siciliana che incontro per la prima volta, che ha composto “Un’anima” e la esegue pino e voce.

CLAUDIA MEGRÈ di Napoli, già protagonista di FIAT Music, che si accompagna con la chitarra in “Cercasi felicità”.

FEDERICA MATERA di Salerno era già venuta al Barone Rosso e usa la loop station per cantare la sua “È colpa tua”.

ELEONORA BETTI, originaria della provincia di Arezzo ma residente a Firenze, che canta “Libera”, piano e voce.

Ogni settimana ospiterò nuove CANTAUTRICI.

