Continua la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram https://t.me/RedRonnieTv oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Inserirò, come sto facendo adesso, solo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 4 di ASCOLTAMI!

Ecco il link diretto per accedervi: https://t.me/RedRonnieTv/731

I due artisti di oggi sono particolari.

ESMA ama la natura e trova nei campi e nell’agricoltura ogni anticorpo per stare bene. Lui è un ribelle, di quelli che hanno radici nella cultura hippy, ma è determinato. Anche perché chi ha i capelli rossi non può non esserlo.

LETI vive a Londra, immersa nella meditazione e spiritualità di matrice orientale.

ESMA – “Il sogno di Fali”

”Tutte le brutture del mondo possono essere dimenticate nella bellezza della Natura, tutte le ricchezze che rendono l’uomo libero nascono nella terra, fioriscono vivendo di Agricoltura.” (Fali Sangare)

L’ultima estate di libertà, quella dello scorso 2019, mi ha regalato alcuni incontri talmente speciali da cambiare sostanzialmente le traiettorie della mi vita e musica. Oggi la cara “normalità” è un caro ricordo, ed è un ricordo ormai il muoverci ed incontrarci liberamente, fare e ricevere arte.

Con il camper ed i miei strumenti ho deciso di andare in campagna, lontano dal caos per un periodo di raccoglimento e scrittura per dare luce ad un nuovo album.

La vita ed i suoi intrighi mi ha portato in mezzo alle vigne, e fra chitarre e nocciole mi son trovato ospite di una cascina/agriturismo a fare musica e poesia come un cantastorie del medio evo.

Come due rette parallele, come due binari Musica e Natura mi han portato fra le colline delle Langhe piemontesi dove ho conosciuto Fali Sangare, manovale tuttofare e giardiniere di origine africana che curioso si avvicinava a me in quei giorni. In mezzo al canto di grilli e cicale la mia musica prendeva forma, e lui nelle sue pause lavoro si avvicinava alla mia postazione Rec sul caravan.

“Cosa fai qui?” mi domanda affacciandosi ed io rispondo: “realizzo un mio sogno, scrivere e registrare in viaggio nel verde, qual è invece il tuo sogno?” e lui rispose un po’ timidamente:

”Campagna! Il mio sogno è vivere di Agricoltura, vivere nella Natura!”

Stavo già da qualche minuto registrando con i microfoni accesi e dopo pochi minuti stavo già intonando la sua frase trasformata nel ritornello di una mia canzone.

“IL SOGNO DI FALI” si è realizzato, ha lasciato la povertà fuggendo dal suo paese 5 anni fa, ora ogni mattina dopo le preghiere e la colazione, lavora per la cascina della famiglia “Scaparoni” proprio in una valle, una campagna davvero da cartolina.

“IL SOGNO DI FALI” è un inno alla semplice spontaneità, propone una via d’uscita da questa era di plastica e confort, uno slogan per chi combatte nel quotidiano dando l’esempio con sani principi.

Dopo la fase di scrittura e pre-produzione, il brano è stato registrato e da me prodotto al LOMANX Studio di Torino e masterizzato da Giovanni Versari al MAESTA’ Studio di Forlì.La traccia apre e fa parte dell’Album “ISVARA” in uscita per la primavera 2021.

www.enricoesma.it

LETI “Oltre”

Oltre è una canzone intima e introspettiva che colleziona momenti di riflessione sulla vita e che racconta di quel silenzio infinito presente in ogni istante e che accomuna noi esseri umani.

Il mio viaggio ufficiale da singer-songwriter inizia con Libera, il primo singolo pubblicato nel 2010 che, con i suoi suoni vivaci e vibranti, racconta la gioia di poter essere se stessi.

In realtà però sono immersa nella musica da sempre. Essa mi dona la possibilità di inoltrarmi in viaggi profondi dentro di me, permettendomi di essere completamente me stessa. Alcune storie poi sentono il bisogno di essere condivise e diventano canzoni, altre restano parte di un contesto più intimo e protetto.

Inizio a scrivere canzoni a 12 anni e a 18 mi trasferisco a Milano dove mi dedico allo studio della musica e dell’arrangiamento, studiando alla NAM, dove ottengo il Diploma in Canto Moderno e Arrangiamento.

Sono gli anni che chiamo ‘d’oro’! La mia creatività non ha limiti. Sono gli anni dei tanti concerti, pubblico ‘Libera’ e ‘Lately’ che trovano spazio sulle radio Ticinesi. Partecipo alle finali ticinesi di Eurosong con ‘The Big Picture’ e poco dopo, nel 2013, mi trasferisco a Londra dove attualmente risiedo.

Inizialmente scelgo Londra per dedicarmi alla musica, ma la vita ha in serbo per me anche altre esperienze e progetti. Oltre a dedicarmi allo sviluppo di progetti di design, la mia natura introversa e ricercatrice mi porta ad appassionarmi sempre di più allo studio dello Yoga e alla spiritualità indiana. Negli ultimi anni, ho trascorso il mio tempo immersa nello Yoga, la meditazione, la musica, il canto indiano e il design.

Trascorrendo tempo tra il Ticino e Londra e in altri paesi in cui ho avuto la possibilità di viaggiare, ho avuto la fortuna di vivere esperienze nuove, che mi aprono la mente, di conoscere moltissime persone di culture diverse e talenti straordinari.

Negli ultimi otto anni ho apprezzato e condiviso tante storie, esperienze, riflessioni e la mia creatività ha ripreso spazio e ho cominciato a dedicarmi più intensamente alle mie produzioni.

Scrivo sia in Inglese che in Italiano, poiché mi ritrovo in tutte e due le lingue ed espressioni. La relazione con l’italiano è molto profonda perché parla delle mie radici. Quella con l’inglese mi permette di raggiungere più persone e racconta la cultura nella quale sono immersa attualmente.

Ho un grandissimo amore per la scrittura. I miei brani vogliono invitare tutti noi alla riflessione e alla consapevolezza e all’introspezione. Mi piace scrivere sull’uguaglianza, il cambiamento climatico, il ruolo delle donne e il senso di comunità.

Il mio desiderio di semplificare il mio modo di vivere e arrivare ad essere autenticamente me stessa, mi porta a cambiare il nome Laetitia in Leti.

hello@letimusic.com – letimusic.com

Instagram: @leti_music

Facebook: @listentoleti

Youtube: L E T I

