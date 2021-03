Anche Alessandro Borghese ha preso il Covid. Dopo giorni passati a lavoro sulla nuova stagione di Quattro Ristoranti, lo chef si è dovuto fermare proprio per via del virus che lo ha colpito portando febbre, mal di testa e stanchezza a Borghese che dalle strade di Trento è finito dritto dritto in quello che ha definito il suo bunker. A svelare la sua situazione di salute e il suo attuale stato è proprio il diretto interessato che, telefono alla mano, proprio nelle scorse ore, ha condiviso con i suoi fan i suoi sintomi definendosi comunque fortunato.

Dopo qualche giorno di mistero, lo chef ha svelato: “Oggi è il quarto giorno. Sto un po’ meglio ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in formissima, però sto un pochino meglio. Volevo dirvelo”. Poi conferma che ci vorrà ancora una settimana o poco meno per tornare “libero” sempre se le cose andranno come previsto e poi continua: “Sto facendo una scorpacciata di documentari: tartarughe, squali, savana… tutto quello che c’è”.

Proprio nei giorni scorsi Alessandro Borghese era stato avvistato a Trento per girare le nuove puntate di Quattro Ristoranti in onda nelle prossime settimane su Sky Uno nella versione estiva e poi quella autunnale ma adesso è tutto fermo al palo. La macchina produttiva si è fermata e dovrà rimanere ferma al palo fino a quando la situazione non si risolverà per lo chef che potrà poi tornare sul set per le riprese. Fino a poco fa Borghese non ha dato sue notizie riguardo alle sue condizioni di salute oggi ma siamo sicuri che riuscirà a rimettersi in piedi tornando di nuovo in giro per l’Italia con il suo furgoncino e il suo taccuino.