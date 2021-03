Ti Raggiungerò di Fred De Palma è la colonna sonora del nuovo spot WindTre, in rotazione televisiva.

Il nuovo brano arriva l’artista dopo Paloma e dopo il successo del singolo Una Volta Ancora, da record sia in Italia che in Spagna, tradotto in Se Iluminaba.

Se Una Volta Ancora ha ottenuto 6 dischi di platino in Italia, Se Iluminaba ha totalizzato in Spagna ben 5 dischi di platino consacrando Fred De Palma come unico artista italiano a raggiungere tale certificazione con un solo singolo. Il brano ha anche raggiunto la vetta della classifica annuale di Spotify Spagna.

Da venerdì 12 marzo è disponibile Ti Raggiungerò, il nuovo singolo di Fred De Palma, in digital download e in rotazione radiofonica. La canzone è stata scelta come colonna sonora della campagna di WindTre visibile in Tv e online.

Ti Raggiungerò sarà inserita nel nuovo album di Fred De Palma, atteso successore di UEBE, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite.

Con un ritmo fresco e solare, il brano di Fred De Palma riprende il claim “molto vicini” della campagna WindTre con lo spot diretto da Alessandro Genovesi, on air sulle principali emittenti con formati da 30 e 20 secondi.

Per la comunicazione social, invece, sono stati realizzati contenuti originali sui profili Facebook e Instagram di WINDTRE.



De Palma, uh

Uebecita, come stai? (Uh-uh-uh)

Resti in zona questa sera, cosa fai? (Uh, uh)

Impazzirò (Oh), impazzirai (Uh-uh-uh)

Non dirmi che con me non ci verresti mai

Soffia il vento del destino, chissà dove porterà

Solo per starti vicino

Questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città

Io ti seguo e non mi importa dove vai

Se chiami questa notte io ti risponderò

Per dirti cento volte per te io ci sarò

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Per stare molto più vicini

Non lasciarmi da solo

Vieni con me se vuoi prendere il volo

Che se finisce tutta la magia

Arriva il gelo della gelosia a riportarci sul suolo

Guarda dove sono

Nel punto più alto del mondo

Il vuoto ci parla è profondo (Eh)

Guardaci dentro, guardati intorno, ueh

Soffia il vento del destino chissà dove porterà

Solo per starti vicino

Questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città

Io ti seguo e non mi importa dove vai

Se chiami questa notte io ti risponderò

Per dirti cento volte per te io ci sarò

E non mi importa niente quanti chilometri

Tu pensami più forte finché non sarò lì

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Per stare molto più vicini

Sotto allo stesso cielo

Distanze non ce n’è

Ho espresso un desiderio che un po’ somiglia a te

Mi chiedi dove sono prima di come sto

Non dirmi che ti manco perchè tanto già lo so

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Uoh-uh-oh, uoh-uh-oh

Ti raggiungerò

Per stare molto più vicini