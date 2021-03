John Deacon avvistato a Londra: le prime foto sono comparse sul tabloid britannico The Sun e la cosa non è piaciuta a molti. Lo storico bassista dei Queen si trovava nella sua Londra, una sigaretta tra le labbra, per una passeggiata nei pressi della sua abitazione. Oggi John Deacon ha 69 anni e tutti conosciamo la sua storia.

L’ultima apparizione nel 1997

Pur con qualche vena polemica i suoi compagni di band hanno sempre rispettato la sua scelta. Dopo la morte di Freddie Mercury, infatti John Deacon ha deciso di ritirarsi in riservatezza e tenersi lontano dal pubblico e dai riflettori. La sua ultima apparizione in pubblico è avvenuta nel 1997 quando i Queen si sono esibiti insieme ad Elton John con il brano The Show Must Go On.

Sono passati 24 anni e sapere di John Deacon avvistato a Londra fa un certo effetto. Nel frattempo l’unico contatto che il bassista ha mantenuto con i suoi ex compagni di squadra è quello delle royalties. Sono state pressoché assenti, infatti, le comunicazioni durante le fasi di lavorazione del film Bohemian Rhapsody di Bryan Singer. Nient’altro. Brian May e Roger Taylor non sentono né incontrano l’amico da tanti anni. Tuttavia il bassista ha piene facoltà di mettere parola sulla band, sui diritti e su tutte le decisioni che riguardano i Queen esattamente alla pari degli altri componenti.

John Deacon avvistato a Londra

Per questo i fan dei Queen stanno protestando contro le foto diffuse dal The Sun: “Eliminatele, rispettate la sua privacy“, scrivono. Non mancano momenti di body shaming in cui vengono presi di mira la calvizie e i chili di troppo, ma soprattutto l’età avanzata dell’artista.

Nelle foto di John Deacon avvistato a Londra vediamo un uomo normalissimo, assorto nei suoi pensieri e nella sua quotidianità e soprattutto l’amore protettivo dei fan che chiedono di rispettare le sue scelte.