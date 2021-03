Tommaso Zorzi opinionista all’Isola dei Famosi 2021 da lunedì. Dopo tanti rumors è arrivata la conferma ufficiale da parte di Mediaset che, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il giovane influencer protagonista del Grande Fratello Vip 2020, sarà a bordo al fianco di Ilary Blasi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Non è la prima volta che si parla di Tommaso Zorzi opinionista all’Isola dei Famosi 2021 ma tutto era poi scemato quando si era parlato della sua voglia di prendersi un periodo di pausa dopo la lunga esposizione al GF Vip, ma sembra che tutto sia cambiato in corsa.

Tommaso Zorzi sarà in studio al fianco di Iva Zanicchi e, per un po’ senza la Lamborghini a casa per via del Covid, ma non solo. I fan che hanno amato e mandato in tendenza #Lateshow per cinque mesi, avranno modo di gongolare ancora. L’influencer ha annunciato che sarà all’Isola non solo come opinionista ma che avrà uno spazio web, un vero e proprio programma dedicato al programma di Ilary Blasi con una serie di ospiti, di interviste e con i suoi giochini, quindi una sorta di “replica” di quello che vedevamo al mercoledì sera nella casa con ascolti boom per Mediaset Extra.

Ecco il comunicato ufficiale di casa Mediaset:

Al momento sembra che il programma “collaterale” dell’Isola dei Famosi sarà disponibile solo sul web ma siamo sicuri che man mano arriveranno una serie di novità per il vippone e per i suoi ospiti. Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci si sono già detti pronti a sostenerlo in questo suo nuovo progetto, li rivedremo insieme per spettegolare sui vip pronti a volare in Honduras?