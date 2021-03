Freddie Highmore in Leonardo, qualcuno lo sapeva già, altri lo hanno notato ieri sera quando, durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2021, hanno visto il primo promo della nuova serie dal respiro internazionale di Rai1. Leonardo racconta la vita e le opere dell’omonimo genio italiano, figlio illegittimo di un notaio toscano, per un totale di otto episodi suddivisi in quattro prime serate interamente girate in inglese e poi doppiate in italiano con la firma, alla regia, di Dan Percival e Alexis Sweet.

Toccherà ad Aidan Turner vestire i panni del personaggio principale Leonardo Da Vinci mentre sarà Freddie Highmore a vestire quelli di un investigatore, Stefano Giraldi, che indaga su un caso di omicidio che coinvolge il protagonista. Chi ha visto il promo ieri sera sa bene che l’amato protagonista di The Good Doctor non solo appenderà al chiodo il suo camice ma lo ritroveremo con i capelli lunghi e fuori posto e anche un po’ di barbetta, il contrario di come siamo abituati a vederlo il venerdì sera nel medical drama americano.

Ecco il trailer della serie:

Accanto ad Aidan Turner e Freddie Highmore, ci saranno Giancarlo Giannini che si cala nel ruolo di Andrea del Verrocchio, maestro di Leonardo, e Matilda De Angelis è Caterina da Cremona. Ambientata in Italia alla fine del 1400, Leonardo svela l’identità di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia, A seguito di una delusione, Leonardo parte per Milano, centro di arte e cultura, dove incontrerà il suo mecenate Ludovico Sforza (James D’Arcy), che diverrà poi suo antagonista. Accusato di omicidio, si troverà a fare i conti con Stefano Giraldi (il nostro Freddie Highmore). Come andranno a finire le indagini e cosa porteranno a galla? Le domande otterranno risposto solo a partire da martedì 23 marzo.