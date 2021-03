In tanti si chiedono quando inizia il Festival di Sanremo 2021. Se da un lato la data dello start ufficiale per la rassegna canora è noto a tutti, essendo fissato ad oggi 2 marzo, allo stesso tempo potrebbe rivelarsi utile qualche dettagli extra, come l’orario preciso in cui occorrerà sintonizzarsi su Rai 1. Senza dimenticare tutte le alternative a disposizione per il pubblico lontano dalla televisione, ma al contempo vogliono di non perdersi neanche un minuto di questo importante evento.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2021: tutti i consigli per lo streaming

La risposta alla domanda “quando inizia il Festival di Sanremo 2021?” non è così scontata come si potrebbe pensare. Ogni anno, infatti, l’organizzazione ha previsto orari differenti, nonostante non ci siano stati mai grossi scossoni sotto questo punto di vista. Dunque, dopo alcuni approfondimenti riguardanti anche l’apparizione di un personaggio atteso come Federica Pellegrini, occorre concentrarsi su altro, in modo da non farsi trovare impreparati in prima serata questo martedì.

In verità, annunci ufficiali su quando inizia il Festival di Sanremo 2021 non ne abbiamo, ma le varie guide TV indicano le 20.40 come orario probabile per l’avvio del collegamento. Tutti coloro che vogliono seguire la prima puntata in diretta streaming, invece, possono collegarsi direttamente al sito di Rai Play, per poi selezionare Rai 1. In alternativa, ricordate che potrete muovervi direttamente con l’applicazione ufficiale dalla TV di Stato, disponibile sia per utenti Android, sia per quelli iOS.

Dunque, ora sicuramente ne sapete di più sul quando inizia il Festival di Sanremo 2021, ma soprattutto su tutte le strade percorribili per seguire la prima serata del 2 marzo in diretta streaming con il vostro smartphone. Siete pronti all’edizione che passerà alla storia per aver dovuto fronteggiare l’emergenza Covid? Fateci sapere che ne pensate con un commento a fine articolo, in attesa dei primi giudizi sugli ospiti.