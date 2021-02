Paramount Plus fa le cose in grande. Il servizio streaming della compagnia si prepara al lancio puntando su alcuni classici cinematografici. La ViacomCBS ha annunciato la notizia durante la presentazione dell’Investor Day, svelando di essere al lavoro sugli adattamenti televisivi di Flashdance, Love Story, Attrazione Fatale, The Italian Job e Perché un assassino. Paramount Plus, attualmente noto come CBS All Access, cambierà nome e marchio da giovedì 4 marzo.

Nel dettaglio, la serie tv di Flashdance, basata sul film con Jennifer Beals del 1983, si concentrerà su una donna di colore “che lotta per lasciare il segno nel mondo del balletto”. Tracy McMillan (Good Girls Revolt) scriverà la sceneggiatura.

La serie tv su Love Story, basata sull’iconica storia d’amore nel film del 1970 con Ryan O’Neal e Ali MacGraw, sarà prodotto da Josh Schwartz e Stephanie Savage (Gossip Girl , The OC). “Dal tema del titolo principale al conflitto di classe nel classico stile americano, Love Story è davvero iconico”, hanno dichiarato i due. “Non vediamo l’ora di aggiornarlo per la prossima generazione.”

La serie tv su Attrazione Fatale, basata sul thriller del 1987 su una complicata relazione con Michael Douglas e Glenn Close protagonisti, sarà una rivisitazione “raccontata attraverso le lenti della modernità, parlerà di donne forti, disturbi della personalità, sulle vittime di abusi, e controllo coercitivo”, hanno dichiarato Alexandra Cunningham e Kevin Hynes (Dirty John) che si occuperanno della sceneggiatura e saranno anche produttori esecutivi.

La serie tv su Perché un assassino (nell’originale, The Parallax View) è basata sul thriller del 1974 con Warren Beatty, su un ostinato ostinata che indaga su un’organizzazione oscura specializzata in assassini politici.

Infine, il progetto televisivo su The Italian Job è basato sul film d’azione di Michael Caine del 1969 su una straordinaria rapina, che successivamente ha avuto un remake cinematografico nel 2003 con Mark Wahlberg e Charlize Theron nel cast.

Il servizio Paramount Plus arriverà anche in Italia? Al momento il nostro paese è escluso dall’offerta.