Mentre la stagione in corso si appresta a salutare Maria Bello, il cast di NCIS 18 festeggia un nuovo arrivo: si tratta di una bimba, nata il 15 febbraio scorso e mostrata al mondo per la prima volta la scorsa domenica.

Wilmer Valderrama, interprete in NCIS 18 dell’agente speciale Nick Torres, e la sua fidanzata Amanda Pacheco sono diventati genitori di una bambina, che hanno mostrato orgogliosi su Instagram.

L’attore di NCIS 18, oggi 41 anni, ha pubblicato una serie di foto scattate in una stanza d’ospedale che mostrano la bambina e la sua compagna, la modella che l’ha reso padre per la prima volta. “Direttamente dal paradiso diamo il benvenuto alla nostra prima figlia“, ha scritto Valderrama, che ha aggiunto al suo messaggio l’hashtag #ItsJustUs3Now.

L’interprete di NCIS 18 ha comunicato al pubblico tutto il suo entusiasmo per la paternità, che definisce un dono di Dio per illuminare il suo cammino: “La vita è un viaggio in continua evoluzione, e per tutte quelle volte in cui il nostro percorso ha bisogno di una luce… spesso gli angeli vengono inviati per mostrarci la strada e che possiamo essere migliori“, ha scritto l’attore ed ex compagno della popstar Demi Lovato.

Valderrama ha mostrato la bambina raggiante in un’altra foto nelle sue Instagram Stories, chiamandola “mi angelita“: l’interprete di NCIS 18 è di origini colombiane e venezuelane, naturalizzato statunitense.

Il 14 febbraio, il giorno prima della nascita della bambina, Valderrama ha pubblicato una romantica foto di San Valentino rivolgendosi alla sua compagna: “Non preoccuparti di regalarmi cioccolatini, ci stai regalando un piccolo miracolo Chimichanga!“.

La coppia si è fidanzata ufficialmente lo scorso Capodanno e convolerà presto a nozze.