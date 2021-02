Il Giro d’Italia 2021 è una grave offesa all’unità nazionale . L’edizione della corsa rosa presentata poche ore orsono offende la passione sportivo di milioni di appassionati delle due ruote che vivono nel meridione d’Italia. Il Giro d’Italia del 2021 partirà l8 maggio da Torino per concludersi il 30 maggio a Milano.

Il percorso tracciato dagli organizzatori ( leggì di più) esclude infatti completamente il Sud Italia. Il punto più estremo toccato dal Giro d’Italia 2021 è infatti Foggia. Più a Sud il nulla del nulla. Non è la prima volta che il Giro d’Italia ignora il Meridione d’Italia ma stavolta lo smacco è davvero clamoroso.

Il Giro d’Italia 2021 è infatti dedicato al 160 Anniversario dell’Unità d’Italia. Evidentemente l’Italia che hanno in mente gli organizzatori è quella precedente l’impresa dei Mille con l’annessione del Regno delle due Sicilie. Questo percorso è un’offesa dunque alla storia unitaria del Paese e l’ennesima dimostrazione dei pregiudizi che discriminano i meridionali rispetto al resto dell’Italia.

E’ uno scandalo chiamare Giro d’Italia una corsa a tappe che al massimo può esser definito un giro dell’Italia centro settentrionale. Questo tracciato è un pugno nello stomaco: si vuole celebrare l’Unità d’Italia e quasi metà del Paese e dei suoi abitanti sono tagliati fuori dalla carovana rosa?

Ed ancora più grave la circostanza dell’utilizzo improprio di fondi pubblici. La manifestazione gode di importanti finanziamenti statali ed è trasmessa dalla Rai che tutti gli italiani pagano con il canone seppur mascherato da bolletta telefonica. I malcapitati meridionali sono buoni quando devono pagare le tasse, ma non meritano di poter applaudire il Giro d’Italia 2021. Intervenga il Presidente della Repubblica per porre rimedio all’ingiustizia. Insorgano i meridionali boicottando trasmissioni e prodotti collegati al non Giro d’Italia 2021.

In piena pandemia la corsa avrebbe avuto anche un ruolo importante come traino per la rinascita morale e civile del Paese. Ma se il Giro d’Italia finisce a Foggia tutti questi nobili intenti sono vanificati.