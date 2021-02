Quando ho aperto il canale Sir Red Ronnie su Telegram ho deciso di creare un magazine virtuale, che ho chiamato ASCOLTAMI!, anche se ho accelerato i tempi di pubblicazione in vista delle dirette che farò da Casa Sanremo nella settimana del Festival, dove porterò alcuni di questi artisti selezionati ad esibirsi dal vivo. Nel magazine su Telegram i ragazzi possono postare i loro brani o video. L’ho lasciato aperto a tutti i commenti e i confronti, così da creare una comunità. Ho poi iniziato a scegliere quelli da trasmettere, dopo averli intervistati, nella diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Nella puntata scorsa sono riuscito a dare spazio a 10 artisti e gruppi. Ecco i video di MATTIA SIGNAROLDI (un folle Frank Zappa della pianura padana) e i TUNDRA (gruppo rock con un videoclip in animazione).

MATTIA SIGNAROLDI scrive:

Sono un chitarrista , compositore , didatta e musicologo nato a Piacenza il 03/10/1991. Ho iniziato a studiare chitarra dal 1999 , e nel 2005 ho conseguito la licenza di teoria e solfeggio presso il conservatorio “F.A. Bonporti di Trento”. Nel 2007 inizio l’attività musicale professionistica , suonando in diverse formazioni musicali, tra cui i Cheers (secondo posto al Festival Acustico di Trento , anno 2009) e componendo musica per opere teatrali (lo spettacolo “Paradise”, rappresentato a Trento e Paganica) e cortometraggi ( “L’illusione della vetta” , presentato nel 2007 al Trento Film Festival ). Dal 2008 al 2009 ho studiato con il chitarrista e musicologo Enrico Merlin , e ho proseguito nel CDM di Rovereto con Lorenzo Frizzera , Stefano Giordani , Carlo Alberto Canevali , Roberta Rigotto , Stefano Raffaelli , Flavio Zanon .

Dal 2011 al 2013 ho seguito i Civici Corsi di Jazz con

il chitarrista Franco Cerri (con cui suono durante la rassegna “Break in Jazz” nel 2012), Riccardo Bianchi , Giovanni Monteforte , Gabriele Comeglio , Giulio Visibelli , Lucio Terzano , Maurizio Franco , Giorgio Ubaldi , Paolo Peruffo ed Enrico Intra (sotto la cui direzione partecipo come corista alla suite “Nuova Civiltà” presso il “Piccolo Teatro” di Milano). Nel 2015 conseguo il Diploma Accademico di Primo Livello in Chitarra Jazz presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano (gli insegnanti sono Bebo Ferra , Luigi Tessarollo , Attilio Zanchi , Tino Tracanna , Greg Burk , Riccardo Luppi , Giovanni Falzone , Massimo Colombo , Massimo Venuti ). Nel 2017 mi specializzo “Summa cum Laude” in Musicologia presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona , con una tesi sperimentale di stampo etnomusicologico sulla ricerca di protocolli educativi musicali nei centri di accoglienza per migranti. Con l’università tengo lezioni/concerto sull’argomento, compresa una lezione all’interno del Master in Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo di Pavia . Ho suonato e recitato all’interno del gruppo musicale e teatrale “Lucky Fella” , con concerti in varie parti d’Italia (tra cui una serata per il programma televisivo “Campioni” al Mediolanum Forum di Assago , e la partecipazione al programma radiofonico “Sulle strade del rock” di “Radio Malvisi” ), composto musica per spettacoli teatrali e musicals . Dal 2016 lavoro nelle scuole primarie con progetti didattici che uniscono musica , teatro e letteratura (basati su “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint Exupéry e “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi), e dal 2018 insegno chitarra moderna presso la scuola “L’Officina della musica” di Piacenza (a cui nel 2019 ho affiancato il corso di propedeutica musicale ). Il 15 marzo è uscito il primo singolo da polistrumentista “Like the water (Flow, dig your way)”, seguito il 1 aprile da “Running away, inside my heart” e, sabato 6 giugno, da “Puzzle (De Profundis)”. Dal 2 aprile ho iniziato a lavorare come session musician e produttore su Fiverr, e iniziato a collaborare stabilmente nel podcast del comico statunitense Mike Fox e la speaker australiana Kelly Petering nel podcast ‘He said, she heard”. A questa attività affianca un’ opera di divulgazione sulla storia della musica tramite Instagram e Tik Tok con una rubrica chiamata “Pezzi da Catasta. Attualmente suona con una nuova formazione del gruppo “Lucky Fella” chiamato “New Lucky Fella”, con i quali si è esibito in un concerto/spettacolo teatrale di Natale in streaming presso il teatro “Oltheatre al De Sica” di Peschiera Borromeo.

TUNDRA

Tundra nasce a Pisa nel dicembre 2017 dall’incontro tra il chitarrista Matteo Carli ed il cantante Daniele Piai, ai quali successivamente si aggiungono Lorenzo Artigiani (batteria), Lorenzo Mariotti (chitarra) e Federico Vannelli (basso).

Il progetto, dal forte stampo chitarristico indie/alternative, esordisce dal vivo nell’autunno 2019 a seguito della pubblicazione del primo EP, esibendosi in varie date in locali e festival a Pisa e provincia.

L’album in arrivo a primavera 2021 si presenta più curato nei dettagli e meno “garage” nelle atmosfere rispetto al lavoro che lo ha preceduto, raccontando una vita pisana fatta di paure e predatori.

www.redronnie.tv