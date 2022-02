ISOTTA TOMAZZONI al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

#iosonomoka al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

I due artisti che propongo oggi hanno viaggiato il mondo.

ISOTTA TOMAZZONI ha addirittura cantato in francese e pure in cinese e si è esibita a Pechino.

#iosonomoka ha fatto il musicista di strada prima in Spagna, a Barcellona, poi in Argentina e infine in Bolivia.

Li ho scoperti perché hanno postato dei video nella rubrica ASCOLTAMI! del mio canale Telegram Sir Red Ronnie

Così mi sono collegato con loro durante la diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Incuriosito, li ho chiamati al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per vederli dal vivo.

Isotta è venuta accompagnata dal palermitano Emanuele Minutella, che si è alternato tra chitarra e pianoforte. Ha cantato: “Il procinto di volare”, “La fine delle cose”, “Fiori non schiusi” e “Viandanti”

#iosonomoka chitarra e voce ha eseguito “Musico fallito”, “Libera i tuoi passi”, “Il disertore” (brano storico antimilitarista di Boris Vian), “Mi nuvea casa” e “Se non hai i dollari”.

Goditi i due video integrali con le interviste e i brani live. E condividili. Aiuta la nuova musica a farsi conoscere.

ISOTTA TOMAZZONI

#iosonomoka

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com