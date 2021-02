Un altro possibile dispositivo che qualcuno di voi potrebbe volere, laddove dovesse arrivare in Italia, è il Samsung Galaxy F62, secondo esponente della serie F (dopo essere stato lanciato in India il Samsung Galaxy F41, contraddistinto da una batteria da 6000mAh). Il Samsung Galaxy F62, previsto anch’esso (almeno inizialmente) per il mercato indiano, dovrebbe debuttare a metà febbraio, e montare lo stesso processore del Samsung Galaxy Note 10 (l’Exynos 9825). Il device includerà una batteria da 7000mAh, e dovrebbe anche avere un prezzo di circa 285 euro (facendo una conversione dalla moneta indiana rispetto al cambio attuale).

Capita spesso di essere a corto di energia quando si utilizza nel quotidiano il proprio smartphone, e quindi di desiderare un dispositivo con una batteria più capiente, come nel caso del Samsung Galaxy F62 (l’unità da 7000mAh è davvero spropositata, con quella non avreste proprio problemi). Resta anche da capire quale sistema di ricarica il device sarà in grado di supportare: anche questo fa la differenza nella scelta di uno smartphone.

Non ci sono dettagli per quanto riguarda il design del Samsung Galaxy F62, che non dovrebbe comunque brillare per originalità (non ci aspettiamo niente di diverso rispetto a quello che si è già visto con la serie dei Galaxy F, che non sono poi affatto male). Per metà febbraio, insieme al Samsung Galaxy F62, dovrebbe essere lanciato anche il Samsung Galaxy F12, di cui non è dato sapere altro che il nome (non sono emerse notizie a riguardo, anche se sospettiamo possa trattarsi di uno smartphone molto economico, probabilmente anche di più di quanto non sarà lo stesso Samsung Galaxy F62). Qualora il prodotto dovesse veramente sbarcare nel nostro Paese, sareste disposti a farci anche solo un pensierino? Fatecelo sapere, se vi va, lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.