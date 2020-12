Arriverà ben presto anche il Samsung Galaxy F62, un dispositivo attualmente in fase di lavorazione e che potrebbe colpire il mercato indiano, come sostengono il portale ‘91mobiles.com‘ e da leaker Ishan Agarwal. Il telefono presenterà probabilmente il product-code ‘SM-E625F‘, ed appartenere alla famiglia dei Galaxy F, di cui fa già parte il primo Samsung Galaxy F41, in vendita solo su Flipkart. Non sono state rese note le specifiche tecniche del Samsung Galaxy F62, che dovrebbe comunque identificarsi con un dispositivo middle-range, dal sapore economico.

Il Samsung Galaxy F41, volendo fare un lontano paragone, include uno schermo Super AMOLED FHD, il processore Exynos 9611, una batteria da 6000mAh ed un comparto fotografico posteriore triplo (con un sensore principale da 64MP, un grandangolo da 8MP ed uno di profondità da 5MP). Una scheda tecnica senza infamia e senza lode, tipica di un prodotto di fascia media e non certamente alta. Gli utenti più attenti non avranno potuto fare a meno di notare che il Samsung Galaxy F41 somigli molto al Galaxy M31s (non ci sono praticamente differenze tra i due telefoni). In altre parole, la serie dei Galaxy F avrà tanto in comune con i Galaxy M, ad eccezione di qualche piccola variazione, magari anche pressoché trascurabile.

Fermo restando che potremmo fare presto la conoscenza anche del Samsung Galaxy F12, al momento il colosso di Seul sarebbe a lavoro sul Samsung Galaxy F62, di cui però non si conosce altro che il product-code (non c’è il ben che minimo cenno alla scheda tecnica di cui il dispositivo potrebbe equipaggiarsi, anche se le informazioni che mancano, siamo sicuri, arriveranno molto presto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.