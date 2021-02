Sono stati avvistati cani blu in Russia, e qualcuno ha subito pensato ad una bufala. Purtroppo è tutto vero, come attestato anche dal portale di informazione ‘tgcom24.mediaset.it‘. Le immagini arrivano da Dzerzhinsk, cittadina della regione di Nizhny Novgorod, ed appaiono quasi fiabesche, anche se in realtà di magico non c’è proprio niente. La spiegazione per i cani blu in Russia potrebbe essere relativa ad un’eventuale contaminazione degli animali, venuti a contatto con una fabbrica chimica abbandonata da circa sei anni per fallimento, da cui la nuance alquanto insolita del loro manto (pensavamo di averle viste tutte, ma questa cosa dei cani colorati di blu ancora ci mancava).

A lanciare l’allarme è stato il curatore fallimentare, che avrebbe confermato alla stampa locale il fatto che nei magazzini potrebbero essere rimasti residui di sostanze chimica, tra cui il solfato di rame, un agente che motiverebbe anche il colore azzurro. I quadrupedi potrebbero aver trovato il magazzino in questione, rotolandosi nei sacchi, evidentemente deteriorati, contenenti gli agenti chimici di cui sopra, che sarebbe stato di gran lunga meglio smaltire, a prescindere da quanto è successo. Le autorità locali stanno compiendo delle verifiche accurate sui cani blu in Russia, prestando loro anche tutte le cure del caso dato che il solfato di rame è anche irritante.

Avremmo preferito che quella dei cani blu in Russia fosse una bufala come tante altre ce ne sono state in passato, ma purtroppo la situazione è reale, nella speranza che questi sventurati animali possano tutti salvarsi (al momento non sono trapelate notizie che riferirerebbero di condizioni preoccupanti, anzi i cani sembrano stare discretamente bene) e non riportare gravi conseguenze. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.