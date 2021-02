“Sei single e alla ricerca del vero amore?“: è così che Discovery Italia ha aperto i casting per Love Island, la versione italiana del popolare reality dedicato ai single che vogliono trovare un partner in tv.

I casting per Love Island sono rivolti a uomini e donne single, senza particolari requisiti: il format prevede che i concorrenti dello show vadano a vivere insieme in una villa, nella speranza di trovare l’amore e vincere così il previsto premio in denaro. Un classico reality che punta a creare dinamiche amorose tra i protagonisti, con tutto ciò che ne consegue in termini di flirt, rotture, gelosie e divertimento.

I casting per Love Island punteranno a trovare persone spigliate e pronte a mettersi in gioco: i concorrenti dovranno riuscire a conquistare il pubblico innamorandosi (o perlomeno facendo coppia con qualcuno) nel corso del reality, così da superare indenni il televoto da casa via app fino ad arrivare alla vittoria. Questo è il succo del format inglese diventato popolarissimo in tutto il mondo, un fenomeno televisivo mondiale oggetto di 18 adattamenti in altrettanti Paesi. La versione italiana del programma andrà in onda in anteprima rispetto alla tv e in esclusiva su Discovery+, il servizio streaming on demand e a pagamento di Discovery.

Insieme all’avvio dei casting per Love Islandsi fanno strada anche i rumors sulla conduzione: secondo un’indiscrezione diffusa da Giornalettismo, potrebbe essere l’influencer Giulia De Lellis – coi suoi oltre cinque milioni di followers su Instagram – la padrona di casa del reality, in perfetto allineamento col target di pubblico che Discovery punta ad intercettare.

Per partecipare ai casting per Love Island è sufficiente scrivere all’indirizzo loveisland@fremantle.com coi propri dati personali.