Quando ci è apparsa questa splendida ragazza, dai capelli africani, che suonava la chitarra in maniera impressionante e cantava in francese, io e Fausto Mesolella ci siamo guardati ad occhi spalancati… Da allora sono passati un po’ di anni e ho incontrato varie volte Nyvinne, che oggi si chiama solo NYV. L’ho scelta anche per esibirsi all’Arena di Verona prima di Jovanotti, con Lorenzo che l’ha voluta conoscere e lei gli ha cantato un paio di suoi pezzi. In una puntata del Premiato Circo Volante del Barone Rosso era con Morgan, che le ha dato un sacco si consigli preziosi. Ha fatto anche un talent importante, ma poi non ha sfruttato l’immensa popolarità derivata e si è rinchiusa in studio per preparare il suo nuovo album

Mi sono collegato con lei martedì sera, durante la diretta di WE HAVE A DREAM e, durante la nostra conversazione, ho mostrato il video dove dal vivo nel piccolo studio di casa sua esegue: “Personne”, “Per favore”, “Blues d’alcool” e “Banlieu”, accompagnandosi ogni volta con uno strumento diverso.

Se vai sul sito della Sugar, la sua casa discografica, viene descritta così:

Nyvinne Pinternagel – in arte semplicemente NYV – rappresenta il volto dinamico, fresco, contemporaneo del multiculturalismo. La sua musica è influenzata sia dalla tradizione cantautorale italiana che dai ritmi tribali che evocano orizzonti lontani. Pianoforte, chitarra, basso, batteria, ukulele, mandolino, percussioni…NYV è polistrumentista autodidatta. Una cantautrice e musicista figlia del mondo che racconta attraverso un caleidoscopio di culture, arte e musica: scrive infatti i testi in francese, inglese ed italiano, attingendo in profondità al proprio vissuto autobiografico. Nel 2017 NYV si esibisce sul palco di “Sarà Sanremo” con “Spreco Personale”, scritta e composta da lei stessa, con la produzione di Marta Venturini. Nei mesi successivi Raphael Gualazzi ha affidato a NYV l’apertura di alcuni concerti della sua tournée. I live sono proseguiti nel 2018 all’Arena di Verona per l’opening act del concerto di Jovanotti, dei Negrita al Goa Boa Festival e al VIVA!, festival per l’evento “Beats from the Lido” organizzato da Red Bull Music. NYV ha presentato a Sanremo Giovani 2018 il brano “Io Ti Penso”. Scritto in collaborazione con Alessandra Flora e prodotto da Fausto Cogliati, è un brano che gioca tutto sulla potenza di un testo autobiografico, diretto e crudo, e sull’intensità interpretativa di NYV. L’artista ha partecipato al “Sanremo Giovani World Tour” che ha portato 8 Nuove Proposte (tra cui il vincitore Mahmood) sui palchi più prestigiosi d’Europa. NYV è uno dei concorrenti al talent-show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Il 20 marzo esce in digitale il suo album d’esordio “LOW PROFILE”.

