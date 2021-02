Non ci aspettavamo potesse essere presentato, ma ecco a sorpresa il OnePlus Nord N1 5G, il prossimo dispositivo di fascia intermedia del produttore cinese. L’esperimento iniziò quest’estate con il OnePlus Nord, cui erano succeduti i OnePlus N10 5G e OnePlus Nord N100, telefoni di fascia ben più bassa (che un po’ avevano deluso al momento della loro presentazione). Come riportato da ‘voice.com‘, il OnePlus Nord N1 5G prenderà il posto del OnePlus Nord N10 5G, andando a costare tra i 300 ed i 350 euro. La fonte non ha fornito alcun dettaglio sulla scheda tecnica del dispositivo, che dovrebbe peraltro essere presentato tra diversi mesi, essendo stato il suo predecessore lanciato solo lo scorso ottobre (dubitiamo il telefono venga presentato ad una distanza temporale inferiore ai 6 mesi, che in genere è l’intervallo minimo che passa tra una generazione ed un’altra).

Il 2021 sarà un anno particolare il produttore cinese, come suggerito anche dal CEO Pete Lau in tempi non sospetti. Il futuro dell’OEM passerà sicuramente per i prossimi flagship OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9 Lite, rispettivamente modello standard, versione avanzata e variante economica dell’ammiraglia di quest’anno. Non avevamo concezione che nel frattempo potessero emergere notizie relative ad un altro dispositivo, identificatosi come OnePlus Nord N1 5G (magari Pete Lau riferendosi ai grandi progetti che avrebbero avuto luogo nel corso del 2021 si riferiva anche a questo dispositivo).

Evidentemente l’azienda vuole continuare a proporre con convinzione telefoni appartenenti alla fascia media e medio-bassa del mercato, certa del fatto che perseverare in questo senso avrebbe fatto la fortuna del brand. Siete dello stesso avviso anche voi, oppure avreste preferito che l’OEM si specializzasse nella produzione di smartphone top di gamma, senza disperdere le proprie energie in altri progetti? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.