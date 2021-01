Il 2021 è cominciato da soltanto un mese, ma le prospettive per gli appassionati di videogiochi sono assolutamente interessanti. Tante le novità pronte a palesarsi sul mercato nei prossimi undici mesi, con i primi trentuno giorni che hanno dato il via alle danze. Da Hitman 3 a Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition, passando per The Medium, ce n’è stato per tutti i gusti. E molto altro animerà la scena videoludica, come dimostra il calendario.

Chiaramente i nomi inseriti sono quelli dei titoli già annunciati e che rientrano di fatto nella lista dei videogiochi confermati per il 2021. Ma sarà un elenco in via d’aggiornamento, con le ultime notizie che porteranno immancabilmente aggiunte e rimozioni. C’è però già del materiale da poter inserire in una lista, quella delle produzioni più attese da parte dei videogiocatori.

I videogiochi del 2021, le aspettative della community

La next gen è pronta a ruggire: PS5 e Xbox Series X si apprestano a ingranare, dopo che gli ultimi mesi del 2020 ne hanno visto un timido affaccio sugli scaffali. Le scorte sono in via di rinforzo, con i primi mesi del nuovo anno che vedranno una maggiore diffusione. E immancabilmente arriveranno le esclusive dedicate a supportarne le ambizioni, e a spingerne le vendite.

Ci sono però già alcuni nomi che, come sottolineato da IDMB, sono fissi nei pensieri degli appassionati di videogiochi. Tra tutti non può non spiccare God of War Ragnarok, il nuovo capitolo della serie di Santa Monica. Il pelatone spartano è pronto a tornare in pista col suo pargoletto Atreus, con l’olimpo degli dei nordici che trema al solo pensiero. Un’altra mattanza è alle porte, con i primi big che sono già caduti nel corso del primo episodio di questo nuovo corso.

E che dire di Horizon Forbidden West? La nuova avventura di Guerrilla Games è partita con tanta curiosità da parte di utenti e addetti ai lavori. Abbandonare i lidi sicuri di Killzone poteva risultare problematico, e invece l’IP inedita è divenuta in poco tempo un punto di riferimento per l’industria. Impossibile non attendere dunque il sequel con particolare impazienza.

Chiude il podio dei più attesi in assoluto dai videogiocatori il nuovo capitolo di Far Cry. La serie Ubisoft si è contraddistinta sempre per la particolarità del gameplay, che miscela lo sparatutto più classico a dinamiche ludiche da free roaming. E i nuovi hardware di Sony e Microsoft siamo certi che spingeranno ancora più in alto le mire del team di sviluppo.

C’è spazio poi anche per diverse menzioni d’onore, con produzioni assai attese dalla community. Da Hogwarts Legacy a Resident Evil Village, passando per Ratchet & Clank A Rift Apart e Gotham Knights. Nomi di cui si sentirà parlare ancora a lungo, e probabilmente per molto tempo anche dopo le rispettive uscite.

