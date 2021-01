Grandi ospiti nella nuova puntata del people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Stasera arriva Gianni Morandi a C’è Posta Per Te e non sarà l’unico super ospite in studio: presente anche Nicolò Zaniolo nella quarta puntata della nuova edizione dello show che si concentra sulle storie delle donne e degli uomini comuni.

Maria De Filippi torna ad occupare la prima serata di Canale 5 per un nuovo appuntamento con lo show che vede al centro i sentimenti e le fragilità della gente. Il grande successo di C’è Posta Per Te si deve proprio a questa caratteristica. La conduttrice parla di gente comune alla gente comune con la gente comune che di settimana in settimana accoglie negli studi di Roma.

Le puntate, tutte preventivamente registrate, rispettano in pieno le normative anti covid-19 in tema di prevenzione. Il pubblico e i protagonisti sono stati rigorosamente sottoposti a tampone di verifica e mantengono rigorosamente le distanze imposte dal decreto in vigore.

In piena sicurezza, stasera il pubblico da casa potrà assistere ed ascoltare nuove ed emozionanti storie che mettono in luce i sentimenti della gente della porta accanto. Tra tutti, due super ospiti eccezionali saranno a C’è Posta Per Te: il cantante Gianni Morandi e il calciatore Nicolò Zaniolo, campione della Roma accompagnato da sua mamma Francesca. Gli ospiti saranno dei “regali” che la padrona di casa donerà con la complicità dei protagonisti delle sue storie a coloro che si sono dimostrati particolarmente meritevoli di un pensiero speciale per i motivi che verranno esplicitati nel corso della puntata.

A dividere i protagonisti delle storie, come sempre, la celebre busta bianca di C’è Posta Per Te, pronta a scivolare via.

C’è Posta Per Te festeggia quest’anno i suoi primi 20 anni di attività, tanti sono quelli trascorsi dalla prima edizione in assoluto che ha portato su Canale 5 le storie comuni.