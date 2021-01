C’est La Vie dei The Killers fa un po’ a pugni con ciò che siamo abituati a sentire dalla squadra di Brandon Flowers che negli anni ci ha abituato al synth pop e indie rock ispirato agli anni ’80 e ai grandi fasti della new wave. A questo giro la band presenta un singolo dalle sfumature reggae, pieno di messaggi positivi e riverberi che danno ossigeno.

C’est La Vie dei The Killers

C’est La Vie dei The Killers è contenuta nell’edizione deluxe di Imploding The Mirage (2020), sesto disco in studio della band di Las Vegas. Il pezzo arriva proprio nel momento in cui i fan di Brandon Flowers e soci chiedono a gran voce nuova musica.

Il nuovo album dei The Killers, in effetti, è in lavorazione. Brandon e soci avevano dichiarato a NME di essere al lavoro sul seguito ideale di Imploding The Mirage che potrebbe essere addirittura il disco migliore della loro carriera. I nuovi brani erano già in divenire dopo la chiusura dell’ultimo album, e la band ha parlato di circa 50 canzoni venute fuori dopo Imploding The Mirage che potrebbero vedere la luce già nel 2021.

Nel frattempo C’est La Vie dei The Killers rompe il silenzio e offre al pubblico nuove sfumature sonore. Non è dato sapere, per il momento, quale sarà lo stile adottato dalla band di Los Angeles per il disco in lavorazione.

La versione deluxe di Imploding The Mirage

La versione deluxe di Imploding The Mirage è stata rilasciata oggi, 29 gennaio 2021, arricchita da C’est La Vie e due rivisitazioni di brani contenuti nel disco originale: Blowback viene riproposta in versione acustica mentre Caution compare in Wasatch Style.

Del nuovo album, invece, i The Killers hanno già pubblicato una tracklist provvisoria ma non hanno aggiunto altri dettagli. Di seguito il testo e la traduzione di C’est La Vie dei The Killers, l’inedito del 2021.

Testo

There’s dignity in calloused hands

The tools you have are not for sale

Well, sometimes, you’re the hammer

And sometimes, you’re the nail

It’s not about how you get lost

It’s what you do to find the trail

Well, sometimes, you’re Ahab

And sometimes, you’re the whale [Chorus]

Do-do-do-bah

Do-do-do-bah

Do-do-do-bah

Oh-na-na-na [Verse 2]

When frogs are fallin’ from the sky

Just take responsibility

Well, sometimes, you’re the prisoner

And sometimes, you’re thе free

Just let your conscience bе your guide

When heartbreak hits you, c’est la vie

Well, sometimes, you’re the Shih Tzu

And sometimes, you’re the tree [Chorus]

Do-do-do-bah

Do-do-do-bah, that’s right

Do-do-do-bah

Oh-na-na-na [Bridge]

Sometimes you’re the river

And sometimes you’re the sea

Sometimes you’re a stranger to yourself

It’s a dangerous place to be

But you’ll be fine

Just remember where you come from

How you got the song

Then you’ll always get it right, more than you get it wrong

We’re with you in the middle

We’re right down to the bone

Traduzione