Cosa sono i tamponi anali di cui si parla tanto in queste ore? Utilizzati in Cina per analizzare le persone più ad alto rischio, la nuova pratica è stata applicata già da qualche giorno localmente. Lo ha spiegato Li Tongzeng, medico dello Youan Hospital di Pechino, ai microfoni della tv di Stato, China Central Television. Nel canale rettale, le tracce del Covid-19 permangono per un intervallo di tempo più lungo rispetto al canale respiratorio, cosa che permette ai test diagnostici di rilevare meglio i contagi.

I tamponi anali sono già stati effettuati sui residenti di alcune zone di Pechino, dove erano già stati accertati alcuni casi di positività, e dove molte persone erano già confinate in quarantena da un po’ di giorni. L’emittente televisiva ha fatto sapere che non se ne farà un grande uso, in quanto la pratica dei tamponi anali è comunque considerata ‘sconveniente’. Su Weibo, noto social network cinese, si è scatenata una certa ilarità relativamente alla pratica dei tamponi anali: alcuni utenti si sono detti perfino inorriditi. Capiamo bene l’imbarazzo che la situazione possa creare, ma si deve pensare ai fini prettamente scientifici del procedimento, che si sta rivelando più efficaci rispetto al classico tampone rinofaringeo (proprio perché le tracce virali permangono più tempo nel canale rettale rispetto a quanto non faccia in quello respiratorio).

In Cina, prettamente nella zona Nord-Est del Paese, si è registrata nell’ultimo periodo un’importante crescita dei contagi che ha messo le Autorità nelle condizioni di condurre una serie di test di massa per monitorare le aree più colpite dai focolai. Meglio non precludersi la strada dei tamponi anali, pratica certamente imbarazzante, ma anche più efficace nella rilevazione dell’infezione da Covid-19, per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.