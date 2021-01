Il mese di gennaio di questo nuovo anno è pronto ad andare agli annali, e questo vuol dire che è il momento di fare la conoscenza con i nuovi giochi gratis PS Plus. Un frangente sempre particolarmente atteso dagli abbonati al servizio targato Sony. Che sborsano soldi sì per giocare al multiplayer online dei propri titoli preferiti, ma al contempo possono approfittare anche di una selezione di titoli ad hoc.

Parliamo della Instant Game Collection, la raccolta di giochi gratis di PS Plus, che mensilmente offre una manciata di perle intriganti agli utenti. Chiaramente non tutti i mesi sono stati forieri di titoli di primissimo rilievo, ma questo non vuol dire di certo che la qualità scarseggi. Non esistono solo i cosiddetti “tripla A”, con il mondo degli indie che sa regalare ben più di qualche sorpresa.

Giochi Gratis PS Plus, un febbraio pirotecnico

La selezione dei giochi gratis PS Plus per il mese di febbraio 2021 non risulta per nulla avara. Possiamo anche dire che Sony si sia superata a questo giro, infarcendo l’offerta ludica di alcune produzioni piuttosto interessanti.

Sugli scudi irrimediabilmente ci finisce Control Ultimate Edition: poco più di un anno sul groppone per il videogioco sviluppato da Remedy Entertainment, ma ancora tanta voglia di sorprendere. A maggior ragione se si pensa al doppio formato in cui verrà reso disponibile nella Instant Game Collection, vale a dire su PS4 e PS5 in contemporanea.

Assai interessante anche la proposta di Concrete Genie, altro titolo con poco più di un annetto sulle spalle ma un carico di contenuti bello denso, narrativamente parlando. Che saprà catturare gli utenti PS4 e fargli vivere un’avventura insospettabile.

Chiude il trittico del mese di febbraio una produzione esclusivamente dedicata a PS5. Parliamo di Destruction AllStars, che approderà sul mercato proprio tra pochissimi giorni. E riceverà quindi un boost di attenzioni non da poco grazie all’inserimento nella lista dei titoli gratuiti di PS Plus.