Il Samsung Galaxy A32 5G arriva ufficialmente in Italia, portando gli smartphone 5G sotto la soglia dei 300 euro. Il device include uno schermo TFT Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione HD+, un processore octa-core da 2.0GHz, 4/6/8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 1TB). Il Samsung Galaxy A32 5G vanta anche una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP con apertura f/1.8, un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), un sensore macro da 5MP (apertura f/2.4) ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale include un sensore da 13MP con apertura f/2.2. La batteria del Samsung Galaxy A32 5G ha una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W.

Non mancano il supporto audio surround con Dolby Atmos ed un sensore fisico per le impronte digitali. Le dimensioni generali sono di 164,2 x 76,1 x 9,1 mm (205 gr. di peso), con disponibilità nelle colorazioni Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet. Sarà possibile comprare il Samsung Galaxy A32 5G in Italia a partire dalle prime settimane di febbraio, nel taglio di memoria da 128GB, al prezzo di 299,99 euro e nelle nuance cromatiche Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue e Awesome Violet.

Equipaggiato com’è, ed avendo portato l’asticella del prezzo degli smartphone 5G al di sotto dei 300 euro, è probabile che sentiremo molto parlare del Samsung Galaxy A32 5G, dispositivo che lascerà di certo il proprio graffio nella fascia media del mercato (in genere servono molti più soldi per poter mettere le mani su un dispositivo compatibile con le reti 5G, almeno in riferimento alla fascia alta del mercato). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.