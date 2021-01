Inizia col botto la settimana delle offerte Amazon oggi 25 gennaio, portando subito in dote il top di gamma del colosso di Seul, il Samsung Galaxy S21, nella sua versione Plus 5G. Il dispositivo, nel taglio da 128GB di memoria interna (modello italiano, colorazione Phantom Violet e con caricabatterie da 25W incluso nella confezione, viene proposto dall’e-commerce al prezzo di 984,25 euro, con spedizione gratuita e disponibilità immediata (il che significa che lo riceverete a casa già domani 26 gennaio approfittando dell’opzione di consegna più veloce). Lo sconto sul listino originale ammonta già a 94,75 euro (un affare se pensate che la linea è stata presentata poco meno di 10 giorni fa). Il Samsung Galaxy S21 Plus 5G è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie possibili. Questo dovrebbe bastare a convincervi, pur essendo consapevoli del fatto che, tempo poche settimane, ed il prezzo dei top di gamma del produttore asiatico scenderà ancora (sappiamo a quale livello di svalutazione siano soggetti i dispositivi Android, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo).

Le offerte Amazon della settimana che inizia oggi 25 gennaio si concentrano anche su iPhone 12, antagonista per antonomasia del Samsung Galaxy S21. La proposta in questione vi permetterà di pagare il modello con 128GB di memoria interna sborsando un importo di 959 euro (30 euro netti di risparmio sul listino originale). Anche in questo caso potrete ricevere il prodotto già domani 26 gennaio, con consegna veloce (la spedizione è gratuita). L’unità oggetto dell’offerta Amazon è disponibile immediatamente, nella colorazione nera.

Un vero colpo di fortuna poter decidere stamane tra i due modelli di punta Samsung e Apple. Adesso sta a voi protendere per un dispositivo piuttosto che per l’altro: fate la vostra scelta, magari facendocene partecipi attraverso il box dei commenti qui sotto, da utilizzate anche nel caso in cui voleste farci qualche domanda.