Kristian Marr è un cantautore britannico originario di Newcastle. Arrivato a Londra si esibisce in piccoli locali a Camden. Conosce Amy Winehouse, quando non è ancora la star mondiale, perché anche lei abita a Camden e frequenta gli stessi locali dove si fa musica live. Spesso sale sul palco con lui a cantare. Diventano amici. Kristian non ha i soldi per pagarsi uno studio professionale per registrare un disco, così Amy, che nel frattempo è diventata famosissima, gli procura una session di registrazione, dove va ad assistere. Quando Kristian sta per registrare “So strange”, la sua canzone che Amy predilige, lei gli chiede di poterla cantare insieme a lui. Questa è la penultima canzone registrata da Amy Whinehouse in vita. L’ultima sarà il duetto con Tony Bennet.

Nel frattempo, Kristian si è trasferito a Barcellona con la sua ragazza, originaria di quella città, Rebeca Marcos Roca che è anche regista dei video di Kristian, nonché protagonista in “Space and Time”.

Mi sono collegato con Kristian Marr a Barcellona martedì scorso, nella diretta WE HAVE A DREAM. Ecco il video integrale di quella diretta.

Questo il comunicato stampa per l’uscita di “So Strange”:

“So Strange” era, tra le mie canzoni, la preferita di Amy e anche la prima canzone che ho scritto. Avevo 18 anni e la mia ragazza all’epoca non era molto contenta che mi trasferissi a Londra. Ho pensato che si stesse comportando in modo strano visto che sarei stato solo a un’ora di distanza da lei. Era l’unica canzone che avevo quando ho iniziato a suonare a Londra. Ricordo che una volta ad un concerto l’ho suonata 8 volte di seguito forse ­in tonalità diverse ovviamente ­da Tommy Flynn, a Camden. Ho incontrato molti dei miei migliori amici e musicisti in erba in quel bar ed Amy era una di loro.

Alcuni dei miei ricordi più belli di quel periodo sono con lei.

Amy era una delle persone più divertenti e generose che abbia mai incontrato, era davvero un tesoro. Tra i tanti regali che mi ha fatto durante la nostra amicizia, questo è sicuramente il più memorabile. Una sera è venuta in studio mentre registravo e ha deciso di unirsi a me in sala di registrazione. È stato un momento bellissimo e ha davvero aggiunto il suo tocco magico alla canzone. Tengo stretto al cuore ormai da molti anni questo ricordo e sono finalmente pronto a condividerlo con tutti voi insieme al mio album di debutto “No Memory”. Spero vi piaccia. Con affetto. Kristian

Kristian è un cantautore inglese nato a Newcastle e cresciuto nel South East di Londra. Ha vissuto e suonato nella scena di Londra con molti artisti e ha fatto tour in tutta Europa. Ora si è trasferito a Barcellona alla ricerca di nuove influenze per la sua musica. Nelle sue canzoni racconta storie della sua vita, passate e presenti, belle e brutte. Buona parte dei suoi brani sono stati scritti in viaggio, nei tour organizzati dal suo manager italiano.

Ha recentemente realizzato il suo primo album da solista in Italia, prodotto da Mat Den e registrato a La Maison Music Factory di Suisio, un piccolo paese in provincia di Bergamo.

