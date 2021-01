Gli eredi hanno messo all’asta i gioielli di Franca Valeri, la storica attrice scomparsa a 100 anni il 9 agosto 2020. Per l’occasione Ansa ha raccolto le dichiarazioni di Leo Criaco della casa d’asta Christie’s Milano.

All’asta i gioielli di Franca Valeri

A seguito della morte dell’artista gli eredi hanno affidato a Christie’s Milano una piccola collezione di gioielli ognuno dei quali, racconta Criaco, “ha una storia da raccontare”. I preziosi appartenuti all’attrice faranno parte della collezione Jewels Online – La Dolce Vita che ospita circa 70 gioielli delle più alte firme italiane e internazionali.

Purtroppo, però, i preziosi non sono visibili dal vivo per via delle restrizioni anti Covid. Inizialmente la collezione era raggiungibile presso Palazzo Clerici a Milano ma le visite sono state convertite in tour online disponibili dal 20 gennaio al 3 febbraio 2021. Gli oggetti sono disponibili anche per la vendita.

La collezione

Leo Criaco riferisce all’Ansa che la collezione di Franca Valeri include un anello Trombino degli anni ’70 firmato da Bulgari e la raffigurazione di un cane Cavalier King impressa su un micro-mosaico. L’attrice, infatti, era molto affezionata al suo cane e per questo aveva deciso di riprodurlo per un pendente.

Alcuni gioielli presenti nella mostra virtuale sono visibile in alcune foto d’epoca dell’attrice. Leo Criaco si dice orgoglioso di esser stato scelto dagli eredi per ricevere la collezione. Riferisce, inoltre, che dal carattere dei preziosi si intuisce tanto della personalità di Franca Valeri, donna che curava attentamente i gioielli da indossare e che per questo collegava tantissimo alle sue vicende personali.

“Emerge la sua predilezione per gli zaffiri”, dichiara Criaco entusiasta. Ora che sono stati messi all’asta i gioielli di Franca Valeri la collezione Jewels Online – La Dolce Vita si arricchisce con veri e propri elementi d’arte e da museo, che profumano di cinema e di genio, ma soprattutto di storia.