Il mondo della musica saluta Franca Valeri: i pensieri di Tiziano Ferro, Ermal Meta, Laura Pausini e molti altri

Il mondo della musica saluta Franca Valeri, l’attrice scomparsa ieri all’età di 100 anni. Non solo il mondo del cinema, anche i cantanti italiani hanno ricordato Franca Valeri e hanno condiviso un pensiero per lei sui social nel giorno della sua scomparsa, il 9 agosto 2020.

Laura Pausini, Ermal Meta, Tiziano Ferro, Paola Turci e Giuliano Sangiorgi sono solo alcuni degli artisti italiani che hanno condiviso immagini di Franca Valeri per augurarle un sereno viaggio.

Silenzioso il post di Tiziano Ferro: l’artista ha scelto di condividere una foto di Franca Valeri tra le sue storie su Instagram senza lasciare alcuna parola scritta.

Laura Pausini le ha dedicato un post scrivendo: “Che Donna! #francavaleri Riposa in Pace Stella”.

Ermal Meta, via Twitter, le ha augurato buon viaggio. L’artista ha scritto: “Grande Franca. Buon viaggio”, con un cuore spezzato.

Grande Franca. Buon viaggio 💔 — Ermal Meta (@MetaErmal) August 9, 2020

L’arrivederci di Paola Turci a Franca Valeri è stato un: “Arrivederci, grande Franca”.

Giuliano Sangiorgi si è limitato ad un semplice: “Ciao Franca”.

Rita Pavone ha invece scelto la condivisione di una riflessione. Il tributo a Franca Valeri è stato realizzato mentre l’attrice era ancora in vita; solitamente invece si realizza per commemorare artisti scomparsi. Questo evidenzia la grande stima nei suoi confronti.

“Cara Franca Valeri, la cosa che mi rimarrà nel cuore per sempre è che per la prima volta il tributo ad una grande artista quale tu sei stata è avvenuto mentre eri ancora in vita e non postumo, come spesso avviene, e ciò ti ha permesso di vedere quanta gente ti amasse e ti stimasse”.

Nata il 31 luglio 1920, Franca Valeri aveva da poco festeggiato 100 anni di età quanto è giunta la notizia della sua scomparsa. Attrice e sceneggiatrice di cinema e di teatro, viene ricordata tra i più grandi personaggi artistici italiani.