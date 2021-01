Di anni dall’uscita del predecessore ne sono trascorsi ormai più di tre, ma di Battlefield 6, al momento, non si sa ancora nulla di ufficiale. Chiaramente non mancano le indiscrezioni in giro per il web, con i pezzi del puzzle che permettono di fare una stima di quando il gioco potrebbe fare la sua comparsa sul mercato.

L’anno buono dovrebbe essere questo, e sono numerose le frecce nella faretra degli addetti ai lavori. Che potrebbero approfittare proprio di questi dodici mesi per partire alla rincorsa dell’avversario di sempre, Call of Duty. Quest’ultimo, con COD Warzone prima e con Call of Duty Cold War poi, ha avuto modo di sguazzare liberamente in un mercato videoludico in cui sta facendo sempre più la parte del mattatore.

La storia potrebbe essere destinata a cambiare nel corso dei prossimi mesi, con il ritorno sulle scene della serie di Electronic Arts e DICE.

Battlefield 6 su PS5 e Xbox Series X e S, quando arriverà

Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito all’approdo sul mercato di Battlefield 6. Sebbene i precedenti permettano di nutrire più di qualche speranza in vista di un rilascio entro la fine del 2021. A maggior ragione se si pensa che la stessa Electronic Arts ha sottolineato di come il gioco sia effettivamente in fase di sviluppo.

Innanzitutto tre anni dal predecessore sono un lasso di tempo più che sufficiente per rimpolpare le fila della serie con un nuovo capitolo. Per quanto Battlefield 5 non abbia di certo riposato sugli allori, con un costante refresh dei contenuti, è arrivato il momento di voltare pagina. A maggior ragione se si pensa al salto generazionale compiuto con l’avvento di PS5 e Xbox Series X e S. Ma perchè non approfittare proprio della parentesi d’esordio per monopolizzare la scena?

La risposta è chiaramente assai semplice, e si discute in due punti. Da un lato la scarsa diffusione delle due piattaforme sconsigliava di fiondarsi su un mercato sostanzialmente “povero”. Meglio attendere tempi migliori, quando gli utenti avranno a disposizione la console per giocare al titolo.

In seconda istanza, prendere tempo vuol dire entrare maggiormente in confidenza con l’infrastruttura hardware di PS5 e Xbox Series X e S. Con tutte le conseguenze del caso in termini di ottimizzazione del gioco.

Quando si potrebbe quindi vedere comparire Battlefield 6 sugli scaffali? Presumibilmente la scelta di Electronic Arts e DICE ricadrà sul solito periodo autunnale o pre invernale. Se dovessimo scegliere una parentesi ideale, diremmo il consueto mese di novembre, momento perfetto per sfruttare gli incroci delle diverse festività. Frangente nel quale il gioco potrebbe divenire oggetto perfetto da inserire in un pacchettino regalo.

