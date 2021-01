L’alba di ogni nuovo mese è sempre foriera di intriganti grazie ai giochi gratis di PS Plus. Il servizio in abbonamento di Sony rappresenta ormai da numerosi anni un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono giocare tenendo sempre d’occhio il livello dei propri risparmi. Pur senza lesinare sulla qualità dei videogiochi che vanno poi a provare.

Numerose sono state le perle che, sulle diverse console, hanno fatto la propria comparsa nella Instant Game Collection. Un catalogo che si è arricchito di grandi produzioni e titoli indipendenti, in un’alternanza continua e costante.

Con l’arrivo di PS5 sulla scena videoludica, è normale chiedersi a questo punto che fine faranno i giochi gratis PS Plus dedicati a PS4. È arrivato il momento dei saluti?

Giochi gratis PS Plus su PS4, la pensione è lontana

Una domanda a cui vogliamo rispondere subito: no. Per chi se lo stesse chiedendo, è difficile ipotizzare un futuro prossimo in cui Sony tirerà i remi in barca per quanto riguarda il supporto a PS4. E i motivi sono molteplici.

In prima istanza, la console “old gen” continuerà a sfornare produzioni ancora per un po’ di tempo. La ridotta diffusione di PS5 e il lavoro ancora in corso sulla vecchia piattaforma da parte di diversi team di sviluppo poterà sul mercato ancora giochi ad essa dedicati. Al contempo, il supporto garantito attraverso la retrocompatibilità dalla stessa PS5 permetterà ai videogiocatori di attingere alle produzioni PS4, magari con migliorie grafiche apportate in modo da sfruttare nel migliore dei modi il nuovo hardware.

A questo va poi aggiunto un catalogo sconfinato, fatto di grandi nomi e serie dal seguito bello folto. Che, con una console sul viale del tramonto, potrebbero essere riprese per essere inserite tra i titoli della Instant Game Collection. Magari anche soltanto per spingere mediaticamente i sequel in salsa next-gen. Insomma, tirando le somme, per quanto ancora i giochi gratis PS Plus di PS4 saranno presenti sulla scena? Non è da escludere che il tutto possa proseguire ancora in comodità per diversi anni, arrivando addirittura a cinque.

