Tra la prima ondata di novità presentate nel corso della prima giornata del CES 2021 c ‘è pure il Microsoft Surface Pro 7+, annunciato in via ufficiale dal colosso di Redemond. Come gli appassionati di hi-tech sapranno, si tratta del nuovo prodotto della gamma Surface, che ha trovato terreno fertile sul palco virtuale del Consumer Electronics Show, avviato proprio in data odierna, 11 gennaio 2021.

Con il video presente poco più in basso in questo stesso articolo, il Microsoft Surface Pro 7+ va allora a presentarsi alla stampa e al popolo geek, mostrando molte delle sue bellezze già vociferate tra i forum e i portali specializzati. Microsoft ha deciso di dare al suo nuovo dispositivo un profilo adatto agli utenti business e al mondo scolastico. Andando ad analizzare sotto la scocca, troviamo poi le nuove CPU di undicesima generazione di Intel, che secondo l’azienda a stelle e strisce vanno a garantire al Surface Pro 7+ prestazioni superiori addirittura oltre due volte rispetto quelle del prodotto precedente. Per quanto riguarda la RAM, sappiamo che è pari a 32 GB, mentre l’SSD è del tutto rimovibile.

Il Microsoft Surface Pro 7+ vanta anche una grande batteria da 50,4 Wh e il supporto alla connettività LTE – che stando alle parole di Microsoft in occasione del reveal può essere sfruttata sia mediante SIM fisica che tramite eSIM. Stando a quanto riportato dal sito MSPowerUser, le principali differenze tra Surface Pro 7+ e Surface Pro 7 sono, oltre che l’SSD, i processori, il supporto LTE Advanced e l’autonomia, la presenza di un sistema di raffreddamento rinnovato e il packaging “sostenibile” fortemente voluto da Microsoft.

Spostandoci sul prezzo il Surface più aggiornato sarà proposto per la vendita a partire da 899 dollari, per arrivare poi ad un massimo di 2799 dollari per la variante più prestante. Il modello LTE, invece, parte da 1149 dollari. Per il momento il produttore non ha ancora snocciolato dettagli riguardanti prezzo e disponibilità per il mercato italiano.